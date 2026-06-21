Asaras Pasaules kausa totalizatoros: pēdējā mirklī daži pamanās zaudēt pasakainas summas
Kamēr Pasaules kausa izcīņa futbolā kļūst par visu laiku vērienīgāko notikumu sporta derību tirgū, ne visiem spēlmaņiem uzspīd veiksme — daži labi pamanās īsā laika sprīdī šķirties no pasakainām summām.
Kā vēsta vietne “inc.com”, kāds spēlmanis pamanījies diennakts laikā zaudēt apmēram 4,2 miljonus dolāru, platformā “Polymarket” liekot uz Nīderlandes uzvaru pār Japānu un Beļģijas uzvaru pār Ēģipti attiecīgi F un G grupu spēlēs. Lietotājs, kurš ar “FlickRaw” pseidonīmu tikai šomēnes pievienojās platformai, īsi pirms spēlēm uzlika 2,7 miljonus dolāru uz Nīderlandes uzvaru un 1,5 miljonus dolāru uz Beļģijas uzvaru.
Ja Nīderlande būtu uzvarējusi, “FlickRaw” saņemtu aptuveni 5,83 miljonus dolāru, bet Beļģijas uzvara būtu atnesusi 2,4 miljonus dolāru. Tomēr Japāna ar 89. minūtē gūtajiem vārtiem izlīdzināja rezultātu un spēle noslēdzās 2:2, savukārt Ēģipte viņu sarūgtināja ar 20. minūtē gūtajiem vārtiem un Beļģijai tikai 66. minūtē izdevās izmocīt neizšķirtu 1:1.
Turklāt “FlickRaw” nemaz nebija riskējis ar lielāko summu, cerot uz Beļģijas uzvaru. Saskaņā ar Polymarket datiem lietotājs ar pseidonīmu “leeeroyjenkins” bija uzlicis pat 8,6 miljonus dolāru, cerot uz aptuveni 13,14 miljonu dolāru saņemšanu. Arī viņu gaidīja rūgta vilšanās.
Personu vai organizāciju, kas slēpjas aiz “FlickRaw” konta, pagaidām identificēt neizdevās, norāda “inc.com”. Tomēr atšķirībā no tradicionālajiem totalizatoru kontiem “Polymarket” profilos publiski redzamas lietotāju pozīcijas, aktivitāte un peļņas vai zaudējumu rādītāji. Tas nozīmē, ka neparasti lieli laimesti un neveiksmes ir redzami reāllaikā.
“FlickRaw” un “leeeroyjenkins” nebūt nebija vienīgie, pa kuru kabatām sāpīgi sita negaidīti rezultāti. Kāds “Polymarket” lietotājs bija uzlicis miljonu dolāru, cerot viegli nopelnīt 85,94 tūkstošus dolāru uz Spānijas uzvaru pār Pasaules kausa debitanti Kaboverdi. Viņu gaidīja auksta duša, spāņiem tā arī nespējot gūt vārtus un spēlei noslēdzoties ar sensacionālo 0:0.
Ne tikai "pastarīši", bet arī favorīti pamanījušies krietni sarūgtināt vieglas peļņas tīkotājus. Kāds ar pseidonīmu “Slickvenom” uzlika 1.3 miljonus dolāru uz to, ka Vācija nespēs pieveikt Kotdivuāru, cerot saņemt 3,93 miljonus eiro. Vācija uzvaras vārtus guva piektajā kompensācijas laika minūtē... Savukārt cits uzlika 840 000 uz to, ka Gana nespēs pieveikt Panamu, un cerēja nopelnīt 1,4 miljonus dolāru — arī viņam liktenīga izrādījās kompensācijas laika piektā minūte!
Protams, nedrīkst domāt, ka "Polymarket" totalizatoros ir vieni neveiksminieki — kā piemēru var minēt lietotāju ar pseidonīmu “frostrizz” uzlika 4,2 miljonus dolāru uz to, ka spēcīgā Turcija nespēs pieveikt Paragvaju. Par spīti milzīgajam pārsvaram un visa otrā puslaika spēlēšanu vairākumā, turki tā arī nespēja gūt vārtus un ne tikai zaudēja ar 0:1, bet jau pēc divām spēlēm garantēja mājupceļa biļetes jau pēc grupu cīņām. Toties veiksminieks var savu bankas kontu papildināt ar 7,89 miljoniem dolāru.
🚨BREAKING: Someone named “frostrizz” just put $4.2M on Turkey NOT to win their match vs Paraguay— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 20, 2026
This pays out $7,885,888.68 on Polymarket pic.twitter.com/NYyXP2rRVB