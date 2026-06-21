Holanns Norvēģijā izraisījis “zemestrīci”
Norvēģijas izlases snaipera Ērlinga Holanna vārti savas izlases pirmajā spēlē pret Irāku Pasaules kausa izcīņā izraisījuši ne tikai līdzjutēju līksmību stadionā un citās pulcēšanās vietā, bet arī nelielu zemestrīci dzimtenē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka I grupā Norvēģijas izlase, kas Eiropas kvalifikācijā uzvarēja visās spēlēs, tostarp divas reizes sakaujot arī četrkārtējo pasaules čempioni Itāliju, ar lielisku 4:1 uzvaru pār Irāku atzīmēja atgriešanos Pasaules kausa izcīņā pēc ilgstošas prombūtnes. Iepriekšējo reizi Norvēģija pasaules galvenajā sporta turnīrā bija tālajā 1998. gadā.
Ērlings Holanns bija precīzs 29. un 43. minūtē, bet vienus vārtus 74. minūtē guva Leo Estigords, bet irākietis Aimans Huseins kompensācijas laikā bumbu ieraidīja savos vārtos. Huseins guva arī savas komandas vienīgos vārtus mača 39. minūtē, uz to brīdi panākot 1:1.
Seismisko aktivitāti Bergenā fiksēja Norvēģijas pētniecības institūts NORSAR, faniem naktī uz 17. jūniju vētraini reaģējot uz Holanna vārtiem. NORSAR pavēstīja, ka todien seismiskā stacija Bergenā fiksēja skaidrus signālus un lielākās svārstības sakrita ar Holanna gūtajiem vārtiem, vēsta “Independent”. “Visskaidrākie efekti tika konstatēti saistībā ar Norvēģijas gūtajiem vārtiem, īpaši pēc Holanna diviem vārtiem. Visticamāk, šos signālus radīja līdzjutēju ovācijas un kustības, vērojot spēli Bergenā,” norādīja institūts.
Pētnieki skaidro, ka brīžos, kad liels cilvēku skaits vienlaikus reaģē uz nozīmīgiem sporta notikumiem, kopējās kustības var radīt zemes vibrācijas, kuras spēj uztvert jutīgi seismometri. Institūts uzsvēra, ka šie mērījumi vienlaikus apliecina gan norvēģu prieku par komandas panākumiem Pasaules kausā, gan moderno seismoloģisko iekārtu augsto precizitāti. “Kaut gan Norvēģija spēlē pret Irāku neizraisīja īstu zemestrīci, līdzjutēju gavilēšana lika Bergenas seismiskajām mērierīcēm nodrebēt nedaudz spēcīgāk,” norādīja NORSAR.
Pēc pirmās kārtas I grupā Norvēģijai un Francijai ir pa 3 punktiem, kamēr Senegālai un Irākai punktu nav. 23. jūnijā pusnaktī pēc Latvijas laika Francija eksaminēs Irāku, bet plkst. 3.00 Norvēģija mērosies spēkiem ar Senegālu.