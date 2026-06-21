Pasaules kausa finālturnīra turpinājumā mačus aizvada pirmajās spēlēs punktus zaudējušās Spānija un Beļģija
Pasaules kausa futbolā finālturnīrs svētdien turpināsies ar četrām spēlēm, kurās piedalīsies arī pirmajos mačos negaidīti punktus zaudējušās Spānija un Beļģija.
Atlantā plkst. 19 pēc Latvijas laika H grupā tiksies Spānija un Saūda Arābija, plkst. 22 Inglvudā G grupā spēkosies Beļģija un Irāna, plkst. 1 Maiamigārdensā būs H grupas spēle starp Kaboverdi un Urugvaju, bet plkst. 4 Vankūverā G grupā laukumā dosies Jaunzēlande un Ēģipte.
Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
H grupas pirmās spēles noslēdzās neizšķirti - Spānija un Kaboverde savstarpējā mačā vārtus neguva, bet Urugvaja un Saūda Arābija spēli noslēdza ar rezultātu 1:1. Arī G grupā nevienai no komandām nav uzvaru - neizšķirts bija Jaunzēlandes un Irānas spēlē (2:2), kā arī Beļģijas un Ēģiptes mačā (1:1).
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.