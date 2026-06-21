Valmierā svinīgi noslēgusies Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde
Ar svinīgu noslēguma ceremoniju Valmierā izskanējusi Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde, no 18. līdz 20. jūnijam, ilgušie sporta svētki, kas pulcēja tūkstošiem jauno sportistu no visas Latvijas.
Pēdējā diena bija piepildīta gan ar izšķirošām finālcīņām, gan emocijām, kad jaunie sportisti, treneri, vecāki un līdzjutēji vienkopus svinēja paveikto un kopīgi noslēdza desmito, jubilejas Latvijas Jaunatnes Olimpiādi.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes noslēdzošajā dienā Valmierā un tās apkārtnē izšķirošās cīņas norisinājās - vieglatlētikā, peldēšanā, džudo, boksā, burāšanā, tenisā, galda tenisā, sporta vingrošanā, šaušanā, smaiļošanā un kanoe, orientēšanās stafetēs, pludmales volejbolā, 3x3 basketbolā, kā arī komandu sporta veidos: futbolā, florbolā, regbijā 7, volejbolā.
Komandu sporta veidos finālos par godalgām cīnījās Latvijas spēcīgākie novadi un valstspilsētas. Futbolā Rīgas valstspilsēta triumfēja gan jauniešu, gan jaunietēm; florbolā zeltu izcīnīja Cēsu novada meitenes un Ropažu novada zēni, savukārt regbijā 7 par čempioniem kļuva Cēsu novada jaunietes un Jelgavas valstspilsētas jaunieši.
Vienlaikus ar sacensībām Valmieras pilsētas centra laukumā pie Kultūras nama darbu turpināja Sporta un veselības forums. Tā noslēdzošajā dienā diskusijās tika aplūkota sportistu veselība un uzvaras cena, jauniešu mentālā un psihoemocionālā veselība, tautas sports kā veselas sabiedrības pamats, veselīga ēšanas kultūra, kā arī iedvesmojoša saruna par drosmi un ceļu uz panākumiem. Foruma skatuve visas dienas garumā kalpoja arī par vietu, kur svinīgās ceremonijās sveica medaļu ieguvējus.
Vakarā notika Latvijas Jaunatnes Olimpiādes svinīgā noslēguma ceremonija, kurā tika nodzēsta Latvijas Jaunatnes Olimpiādes lāpa, bet Olimpiskais karogs simboliski nodots nākamajai sporta svētku rīkotājai 2028. gadā - Jūrmalai, oficiāli noslēdzot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi.
Sporta svētku noskaņu vakarā papildināja koncerts, kurā uzstājās grupa “Dziļi Violets”, pulcējot Latvijas Jaunatnes Olimpiādes dalībniekus, valmieriešus un pilsētas viesus uz kopīgiem svētkiem.
Trijās sacensību dienās kopumā izcīnīti 218 medaļu komplekti. Medaļu kopvērtējumā pārliecinoši uzvarēja Rīgas valstspilsēta ar 140 medaļām (56 zelta, 40 sudraba un 44 bronzas), kuras sportisti spīdēja īpaši vieglatlētikā un peldēšanā. Otrajā vietā ar 76 medaļām (31 zelta, 26 sudraba, 19 bronzas) ierindojās Daugavpils valstspilsēta, bet trešo pozīciju ieņēma Jelgavas valstspilsēta (16 zelta, 16 sudraba, 10 bronzas). Tām sekoja Jūrmalas valstspilsēta un Ķekavas novads.
Šajā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē medaļas izcīnīja visas 40 pašvaldību komandas, kuras piedalījās. Tas spilgti apliecina Latvijas Jaunatnes Olimpiādes patieso vērienu un to, ka talantīgi jaunie sportisti aug visā Latvijā. Medaļu ieguvēju pulkam pēdējā sacensību dienā pievienojās arī Alūksnes novads, kura džudisti izcīnīja divas zelta, vienu sudraba un vienu bronzas medaļu.
Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes partneri: Latvijas Olimpiskā komiteja, Valmieras novada pašvaldība un Izglītības un zinātnes ministrija. Atbalsta: Rimi, Rīgas Stradiņa universitāte, Swedbank, Mangaļi, Sportland, Moller Auto, Latvijas Šķirnes Sēklas, OCTA24.lv, VPLab un TV3 Grupa.