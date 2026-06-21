Japānas futbolisti pārliecinoši uzvar Tunisiju
Japānas vīriešu futbola izlase sestdien Pasaules kausa finālturnīra mačā ar rezultātu 4:0 (2:0) pārspēja Tunisiju, kas piedzīvoja smagu zaudējumu arī otrajā spēlē.
Japāņiem divus vārtus guva Ajase Ueda, bet pa reizei tunisiešus pārspēja Daiči Kamada un Junja Ito.
Spēles ceturtajā minūtē Keito Nakamura soda laukumā piespēlēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes bumbu tīklā raidīja Kamada. Pirmā puslaika otrajā pusē, 31. minūtē, Ueda no soda laukuma līnijas izdarīja spēcīgu sitienu un trieca bumbu vārtos - 2:0.
Japāņi vadību nostiprināja 69. minūtē, kad pēc Uedas piespēles Ito apskrēja pretspēlētāju un nonāca viens pret vārtsargu, raidot bumbu mērķī. Tuvojoties spēles beigām, 83. minūtē, tunisieši kļūdījās savā laukuma pusē, un Japānas izlases pretuzbrukums noslēdzās ar Kaišu Sano centrējumu, pēc kura Ueda ar galvu sita bumbu vārtos.
Pirms tam F grupā Nīderlandes izlase ar 5:1 (2:0) pārspēja Zviedriju.
F grupā pēc divām spēlēm pa četriem punktiem ir Nīderlandei un Japānai, trīs punkti ir Zviedrijai, bet bez punktiem ir Tunisija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.