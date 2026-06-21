Undavs kompensācijas laikā izrauj Vācijai uzvaru pār Kotdivuāru; Kirasao izcīna pirmo punktu
Denizam Undavam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, Vācijas futbola izlase sestdien Pasaules kausa finālturnīra otrajā mačā izrāva uzvaru 2:1 (0:1) pār Kotdivuāru un iekļuva izslēgšanas turnīrā, bet otrā apakšgrupas spēlē starp Ekvadoru un Kirasao vārti netika gūti.
Undavs guva arī pirmos Vācijas izlases vārtus. Kotdivuārai vārtus guva Franks Kesjē.
Pirmajiem vārtus gūt iespēja bija vāciešiem, desmitajā minūtē Kajam Hāvercam ar galvu izdarot sitienu apakšējā vārtu stūrī, taču bumbu ceļā uz mērķi pārtvēra vārtsargs Jahija Fofana. Spēles 30. minūtē Amada Djallo sitienu nobloķēja vācu futbolists, bet bumba nonāca Kesjē, kurš ar atkārtotu mēģinājumu sita to tīklā - 1:0 Kotdivuāras labā.
Otrā puslaika vidū, 68. minūtē, pēc uz maiņu nākušā Nadiema Amiri piespēles Undavs Vācijas izlases saspēli noslēdza ar gūtiem vārtiem - 1:1.
Puslaika kompensācijas laika ceturtajā minūtē Fēlikss Nmeča ar piespēli atrada soda laukumā Undavu, kurš guva savus otros vārtus un nodrošināja vāciešiem uzvaru.
Kanzassitijā E grupas otrajā mačā Ekvadora spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Kirasao, kas izcīnīja savu vēsturē pirmo punktu Pasaules kausa finālturnīros. Ekvadoriešiem bija vairāk iespēja gūt vārtus, dažas no tām Eneram Valensijam, taču visās epizodēs uzdevumu augstumos bija Kirasao vārtsargs Elojs Roms.
Vācija guvusi sešus punktus, Kotdivuāra - trīs, bet Ekvadorai un Kirasao ir pa vienam punktam.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.