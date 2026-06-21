Superzvaigznes kāzas, Latvijas čempiona nāve un futbola kaislības - aizejošā nedēļa sportā
Sporta pasaule arī šonedēļ turpina elpot lielā futbola dvaku, tomēr netrūka arī dažādu citu būtisku notikumu – ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
ASV, Kanādā un Meksikā notiekošajā Pasaules kausā netrūkst dažādu spilgtu notikumu. Daļa favorītu ļoti blāvi iesākušu meistarsacīkstes, tikmēr citi spējuši parādīt krietni labāku sniegumu nekā gaidīts. Futbols pamazām uzņem apgriezienus, bet galvenie notikumi vēl tikai priekšā.
Traģiskā negadījumā savā dzimšanas dienā gājis bojā kādreizējais “Riga FC” futbolists, 2020. gada Latvijas čempions Vjačeslavs Šarpars. Ļoti skumjš gadījums par ko joprojām netrūkst jautājumu.
Par sevi skaļi runāt licis gan mūsu motosporta ekstrēmists Mārtiņš Aleksandrovičs, kurš veicis iespaidīgu lēcienu, savukārt pasaules vieglatlētikas šā brīža skaļākais vārds – Zviedriju pārstāvošais kārtslēcējs Armands Duplantiss iestūrējis laulības ostā.
Ņujorkas “Knicks” basketbolisti kļuvuši par NBA čempioniem un pilsētā sākās pamatīgas nekārtības. Uzvaras kontekstā tika pieminēts arī mūsu Kristaps Porziņģis, kuram pamazām ieskicējas tuvākā nākotne.
Latvijas šautriņmetēji likuši par sevi runāt pasaules mērogā, Artūrs Žagars kļūst par Turcijas Latvijas regbija izlase saņemt starptautisku diskvalifikāciju, bet Dāvis Bertāns tiesā uzvarējis Mārtiņu Lauvu.