Klismets un Ermane-Marčenko izcīna uzvaru Latvijas čempionātā "Gravel" riteņbraukšanā
Latvijas valsts mežu" MTB un "Gravel" veloseriāla trešajā posmā Rankā par Latvijas čempioniem elites grupā tika kronēti Kārlis Klismets un Evelīna Ermane-Marčenko.
Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) ziņo, ka svelmainos laika apstākļos vīriešu konkurencē 102 kilometrus garajā distancē pirmais lielais pavērsiens notika pirmajā 16 kilometru garajā aplī Jaunpiebalgā. Solo uzbrukumu veica Mārtiņš Pluto, iekrājot vienas minūtes pārsvaru. Tomēr ar Māra Bogdanoviča, Oskara Muižnieka un igauņa Markusa Maebū pūlēm Pluto tika panākts.
Uzreiz pēc tam no konkurentiem aizbrauca Klismets. Pluto komandas biedrs prata iegūt vienas minūtes pārsvaru, un viņu panākt vairs neviens nespēja, Klismetam finišējot pirmajam un trasē pavadot divas stundas 44 minūtes un 51 sekundi.
Cīņā par otro vietu pēdējos metros ātrāks bija Maebū, kurš Klismetam zaudēja minūti un 42 sekundes. Savukārt Latvijas čempionāta sudraba medaļu ieguva pērnā gada čempions Oskars Muižnieks, kurš finišēja vēl sekundi vēlāk, bet labāko trijnieku noslēdza Pluto.
Nākamās vietas ieņēma Olivers Jēkabs Skrapcis, Ģirts Harkins un Māris Bogdanovičs.
Sieviešu elites grupā uzvaras laurus plūca Ermane-Marčenko, kura bija vadībā lielu distances daļu. Viņa tuvāko sekotāju Renāti Rodionovu apsteidza par minūti un 14 sekundēm, bet Rodionova par nepilnu sekundi pārspēja Kristu Pūcīti. Rodionova kļuva par Latvijas amatieru čempioni.
Junioru konkurencē par čempionu kļuva Toms Strēlis, kurš par septiņām sekundēm pārspēja Marku Jākobsonu, bet Valters Jonass finišēja trīs minūtes un 58 sekundes aiz Strēļa.
Par Latvijas absolūto amatieru čempionu kļuvaĢirts Cirvelis, kurš absolūtajā ieskaitē izcīnīja augsto astoto vietu. Otrais šajā grupā bija Roberts Slotiņš, bet trešais - Jānis Rubiks. Latvijas čempionāts "Gravel" riteņbraukšanā notika ceturto reizi.