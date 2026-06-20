Kā Starptautiskā kosmosa stacija palīdz radīt labākas futbola bumbas
Kas kopīgs Pasaules kausam futbolā un kosmosa izpētei? No pirmā acu uzmetiena šķiet – gandrīz nekas. Tomēr NASA apgalvo pretējo.
ASV kosmosa aģentūra paziņojusi, ka tās veiktie pētījumi Starptautiskajā kosmosa stacijā palīdzējuši labāk izprast futbola bumbu uzvedību lidojuma laikā, un šie atklājumi izmantoti arī pasaules lielāko futbola turnīru aprīkojuma pilnveidošanā.
2019. gadā pētnieki sadarbībā ar Starptautiskās kosmosa stacijas Nacionālo laboratoriju veica eksperimentus mikrogravitācijas apstākļos, lai noskaidrotu, kā bumbas iekšpusē izvietotā masa ietekmē tās kustību, stabilitāti un griešanos. Pētījums kļuva īpaši aktuāls pēc tam, kad sporta inventāra ražotājs "Adidas" sāka futbola bumbās iestrādāt elektroniskus sensorus. Kopš 2022. gada šādi sensori izmantoti lielākajos starptautiskajos turnīros, tostarp FIFA Pasaules kausā.
Sensori reāllaikā apkopo informāciju par bumbas ātrumu, atrašanās vietu un pieskārieniem, palīdzot tiesnešiem pieņemt lēmumus un uzlabojot televīzijas pārraides kvalitāti. Taču vienlaikus tie rada papildu svaru noteiktās bumbas vietās.
Tieši šeit noderēja NASA pētījumi.Zinātnieki secināja, ka pat nelielas masas izmaiņas bumbas iekšienē var ietekmēt tās stabilitāti un trajektoriju lidojuma laikā. Tas palīdzējis labāk izprast, kā elektroniskie sensori var ietekmēt spēli un kā pielāgot bumbu konstrukciju, lai saglabātu prognozējamu lidojumu.
Pētījumi balstās arī uz agrākiem NASA eksperimentiem. Kosmosa aģentūras Eimsa pētniecības centra inženieri savulaik vēja tunelī analizēja slaveno "Brazuca" bumbu, kas tika izmantota 2014. gada Pasaules kausā Brazīlijā. Viņi pētīja tā dēvēto "knuckleball" efektu, kad bumba pēc sitiena ar minimālu griešanos pēkšņi maina lidojuma virzienu un kļūst grūti prognozējama gan vārtsargiem, gan spēlētājiem.
Pētījumi parādīja, ka bumbas paneļu forma, šuvju dziļums un virsmas tekstūra būtiski ietekmē tās aerodinamiku. Šīs zināšanas ļauj ražotājiem precīzāk kontrolēt, vai bumba lidos taisni, iegriezīsies vai negaidīti mainīs trajektoriju.
NASA uzsver, ka šādi piemēri spilgti demonstrē, kā kosmosa izpētei radītas tehnoloģijas vēlāk nonāk ikdienas dzīvē. Lai gan astronautu darbs bieži tiek saistīts ar raķetēm un planētām, daļa no viņu pētījumiem palīdz uzlabot arī sporta inventāru, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.