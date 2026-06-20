Latvijas basketbolists Toms Leimanis karjeru turpinās Spānijā
Latvijas basketbolists Toms Leimanis pievienosies Spānijas klubam "Ourense", informē komanda.
Klubs ziņo, ka komandas sastāvā tiek iekļauts Latvijas izlases kandidāts saspēles vadītājs Leimanis, uzsverot basketbolista lielo pieredzi dažādu valstu basketbolā un pieredzi augstākā līmeņa sacensībās.
"Leimaņa ierašanās ļauj mums spert soli uz priekšu kā komandai," saka komandas galvenais treneris Mončo Lopess. "Viņš ir spēlētājs, kurš savas karjeras laikā ir demonstrējis lielisku spēju pielāgoties attiecīgā brīža vajadzībām."
Lopess min, ka basketbolists ir uzņēmies dažādas lomas, dažās komandās būdams punktu guvējs, bet citās vairāk darbojoties kā spēles vadītājs.
"Šī daudzpusība ir viena no īpašībām, ko mēs visaugstāk vērtējam," uzsver treneris, kurš uzsver Leimaņa spēlēšanu Latvijas izlasē, kuras kandidāts viņš ir arī šobrīd.
31 gadu vecais saspēles vadītājs kopš 2025. gada augusta pārstāvēja Meksikas čempionvienību "Diablos Rojos", oktobrī viņš pievienojās "VEF Rīga", ar kuru noslēdza vienošanos līdz pēdējai FIBA Čempionu līgas spēlei, un novembra sākumā pameta Latvijas čempionvienību.
Savukārt janvārī viņš karjeru turpināja Islandes čempionāta komandā Reikjavīkas KR, kuras rindās 11 pamatturnīra spēlēs vidēji mačā sakrāja 17,3 punktus, 2,6 atlekušās bumbas un 4,3 rezultatīvas piespēles, kā arī kopā ar Linardu Jaunzemu un Rinaldu Mālmani izcīnīja Islandes kausu basketbolā. Izslēgšanas spēlēs, komandai ciešot zaudējumu ceturtdaļfinālā, četros mačos Leimaņa vidējie rādītāji bija 16 punkti, četras atlekušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.
Latvietis 2024./2025. gada sezonā pārstāvēja Santjago de Kompostelas "Monbus Obradorio" no Spānijas, bet pirms tam divas sezonas spēlēja citā pēc spēka otrās līgas komandā Madrides "Estudiantes".
"Ventspilī" karjeru uzsākušais aizsargs ir pārstāvējis arī "Liepājas lauvas", "Valka"/"Valga" komandu, grieķu Amaliadas "Koroivos", spāņu "Valladolid", baltkrievu klubu "Tsmoki-Minsk", ukraiņu "Odesa" un lietuviešu vienību Klaipēdas "Neptunas".
Leimanis ir iekļauts Latvijas izlases kandidātu sarakstā pirms 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas pirmā posma spēlēm jūlijā.
"Ourense" Spānijas čempionāta pēc spēka otrajā līgā aizvadītajā sezonā ar bilanci 12-20 ierindojas 12. vietā 17 komandu konkurencē.