Noskaidrota Ostapenko pirmā pretiniece Īstbornas turnīrā
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko Īstbornas WTA 250 sērijas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar mājinieci Frančesku Džonsu, noskaidrojās sestdien notikušajā izlozē.
Ostapenko WTA rangā atrodas 38. vietā un sacensībās ir izsēta ar trešo numuru, bet 25 gadu vecā Džonsa ieņem 99. vietu. Abas tenisistes iepriekš kortā nav tikušās. Šī mača uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar kādu no Ungārijas tenisistēm - Pannu Udvardi (WTA 68.) vai Annu Bondari (WTA 74.).
Latvijas tenisiste Francijas atklātajā čempionātā cieta zaudējumu otrajā kārtā. Šosezon viņa ir svinējusi 16 uzvaras 29 mačos. Arī Džonsa Parīzē zaudēja otrajā spēlē, bet jūnija sākumā uz zāles seguma cieta zaudējumu Londonas "WTA 500" sacensību pirmajā kārtā. Viņa šosezon 23 cīņās ir tikusi pie desmit uzvarām.
Turnīra 2021. gada uzvarētāja Ostapenko nākamajā gadā tika līdz finālam, bet pērn cieta zaudējumu astotdaļfinālā. Latvijas tenisistei šī ir desmitā reize Īstbornas laukumos.
Īstbornas sacensības zāles seguma kortos beigsies nākamajā sestdienā.