Nīderlande sagrauj Zviedriju un izcīna pirmo uzvaru Pasaules kausā
Nīderlandes futbolisti sestdien Pasaules kausa finālturnīra F grupas spēlē svinēja pārliecinošu uzvaru, ar 5:1 (2:0) sagraujot Zviedrijas valstsvienību.
Jau 17. minūtē pēc diviem rezultatīviem Briansa Brobeja sitieniem Nīderlande bija vadībā ar 2:0. Piektajā minūtē pēc Kodija Gakpo piespēles Brobejs, kurš līdz šim astoņās spēlēs Nīderlandes izlasē bija guvis tikai vienus vārtus, no tuva attāluma raidīja bumbu tukšos vārtos, bet 17. minūtē pēc Denzela Damfrīsa centrējuma no labās puses Brobejs raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, dubultojot savu līdz šim izlases rindās gūto vārtu - 2:0.
Puslaika nogalē Zviedrijas izlases Gustavs Lāgerbjelke pēc brīvsitiena izspēles ar galvu raidīja bumbu vārtos, taču tie netika ieskaitīti aizmugures dēļ.
47. minūtē rezultāts kļuva 3:0. Pēc Damfrīsa piespēles bumbu vārtos raidīja Gakpo.
54. minūtē pēc otrā puslaika sākumā laukumā nākušā Krisensio Samervila piespēles savus otros vārtus spēlē guva arī Gakpo, iedriblējot soda laukumā un raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 4:0.
55. minūtē Zviedrijas izlasē laukumā uz maiņu devās Antoni Elanga, kurš pēc Aleksandera Īsaka piespēles apsteidza trīs nīderlandiešus, izskrēja vienatnē ar Nīderlandes vārtsargu Bartu Verbrugenu un raidīja bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 1:4.
89. minūtē pretuzbrukumā vārtus guva Samervils, kurš, pietuvojies pretinieku soda laukumam, raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 5:1. Samervilam tas bija otrais vārtu guvums četrās izlases spēlēs.
Zviedrijas futbolisti pirmajā mačā ar 5:1 pārspēja Tunisiju, bet Nīderlande zaudēja punktus pret Japānu, mačam noslēdzoties neizšķirti - 2:2. Abas komandas Pasaules kausā tikās arī 1974. gadā, kad mačs noslēdzās bez gūtiem vārtiem, bet 30 gadus vēlāk Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā nīderlandieši zviedrus uzvarēja vien pēcspēles sitienu sērijā. Pēdējā tikšanās notika 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, kur vispirms izlases spēlēja 1:1, bet pēc tam ar 2:0 pārāki bija nīderlandieši.
Pirmajā kārtā abās komandās redzami bija "Liverpool" futbolisti - Īsaks piedalījās trīs vārtu guvumos, bet nīderlandietis Raeins Grāvenberhs asistēja abos vārtu guvumos.
Toronto plkst. 23 pēc Latvijas laika E grupā notiks Vācijas un Kotdivuāras cīņa, Kanzassitijā plkst. 3 E grupā maču sāks Ekvadora un Kirasao, bet Monterejā plkst. 7 F grupā spēlēs Tunisija un Japāna.
Pasaules kausa spēļu tiešraides ir pieejamas televīzijas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.