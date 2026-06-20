Latvijas volejbolisti Eiropas līgas turnīru noslēdz ar zaudējumu
Latvijas vīriešu volejbola izlase sestdien Norvēģijā Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas turnīru noslēdza ar zaudējumu, piecu setu cīņā ar 2-3 (25:17, 20:25, 18:25, 25:21, 12:15) piekāpjoties Šveicei.
Latvijas izlasē komandas kapteinis Kristaps Šmits guva 25 punktus, Renārs Jansons - 19 punktus un Armands Rokjāns - 11 punktus, uzbrūkot ar 58% (11/19) efektivitāti. Šveiciešiem Larss Mige guva 22 punktus, Jūliāns Veizigks - 15 punktus, bet vēl trīs spēlētāji sakrāja no deviņiem līdz 12 punktiem.
Latvieši vairāk punktu guva uzbrukumā (63:56), bet šveicieši - blokā (10:6) un pēc pretinieku kļūdām (33:27), pie kam pēdējos trīs setos Šveices izlase kļūdījās vien desmit reizes. Latvija ar desmit punktiem turnīra tabulā ieņem 12. vietu, bet Šveices volejbolisti ar 11 punktiem piecās spēlēs ir devītie.
Latvijas izlase spēles sākumā izvirzījās vadībā ar 7:3 un setu uzvarēja pēc cēlāja Edvīna Skrūdera bloka - 25:17. Otrajā setā spēle līdz 19:19 ritēja līdzīgi, taču seta beigās labāk nospēlēja šveicieši, setu pēc Larsa Miges netveramas serves uzvarot ar 25:20. Šveicieši turpināja izrāvienu trešā seta sākumā, gūstot sešus punktus pēc kārtas un panākot vadību ar 10:4. Atspēlēties neizdevās, un šveicieši setu pēc Kristera Landzāna serves pāri laukumam uzvarēja ar 25:18.
Ceturtajā setā līdz 16:16 ritēja līdzīga cīņa, nevienam no pretiniekiem neiegūstot lielāku pārsvaru par diviem punktiem, taču seta galotni labāk aizvadīja latvieši, setu ar diviem "eisiem" pabeidzot Renāram Jansonam - 25:21. Piektajā setā ritēja līdzīga cīņa, taču pēdējās četras izspēles uzvarēja šveicieši, punktu mačam ar uzbrukumu pieliekot Aleksanderam Lengveileram - 15:12.
Latvija pirmajā sabraukumā Rīgā trijos setos pieveica Rumānijas un Kosovas vienības, bet otrajā sabraukumā Portugāles pilsētā Matuzinjušā ar 1-3 zaudēja Melnkalnei un Portugālei. Piektdien Norvēģijā latvieši mājiniekus pārspēja četros setos. Šveicieši turnīru iesāka Torehonā de Ardosā, kur ar 1-3 piekāpās mājiniecei Spānijai un ar 3-0 pārspēja Bosniju un Hercegovinu. Otrajā sabraukumā savā laukumā Krinsā viņi uzvarēja Luksemburgu ar 3-0 un Ungāriju ar 3-0.
Pasaules rangā Šveice ieņem 31. vietu, bet Latvija atrodas 47. vietā. Vietai rangā būs liela nozīme, nosakot nākamo lielo - pasaules un Eiropas čempionātu - finālturnīru dalībniekus. Pēc sacensību pārstrukturizācijas Eiropas līga ir arī daļa no kvalifikācijas uz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Katrai no komandām ir paredzēti trīs sabraukumi, pēc kuriem četras spēcīgākās piedalīsies fināla kārtā. Latvijas izlase šogad cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas valstsvienības kandidāti:
Toms Vanags ("Floby", Zviedrija), Jēkabs Dzenis ("Corigliano", Itālija), Gustavs Freimanis (Māseikas "Greenyard", Beļģija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija), Kristaps Šmits (Abū Dabī "Al Ain", AAE), Edvīns Skrūders, Kaspars Kronbergs, Aleksejs Formanickis, Eduards Dūdens (visi - "Robežsardze"/RSU), Markuss Vensbergs ("Parnu", Igaunija), Armands Rokjāns, Kristers Landzāns (abi - Bleiburgas "Zadruga Aich/Dob", Austrija), Patriks Pinka (Gentes "Caruur", Beļģija), Artūrs Gulovs ("Jēkabpils lūši").