Pauls Jonass uzvarētājam zaudēja 23,083 sekundes, ieņemot desmito vietu.
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Šodien 20:54
Jonass Itālijā MXGP kvalifikācijā iekļūst labāko desmitniekā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien Itālijā pasaules motokrosa čempionāta astotā posma kvalifikācijā MXGP klasē izcīnīja desmito vietu. Tikmēr MX2 klasē labāko sešiniekā iekļuva Jānis Reišulis, kurš finišēja sestais, bet viņa brālis Kārlis Reišulis kvalifikācijas braucienu noslēdza astotajā pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja slovēnis Tims Gajsers, par 4,855 sekundēm apsteidzot tautieti Janu Pancaru un par 7,065 sekundēm - itāli Andreu Adamo. Jonass uzvarētājam zaudēja 23,083 sekundes, ieņemot desmito vietu.
MX2 klasē labāko laiku sasniedza francūzis Matiss Valēns, par 2,887 sekundēm apsteidzot spāni Gijemu Farresu un par 4,002 sekundēm - DĀR sportistu Kemdenu Maklelanu. Jānis Reišulis finišēja sestais, līderim piekāpjoties 21,235 sekundes, bet Kārlis Reišulis - astotais, no līdera atpaliekot 30,071 sekundes. Svētdien sacensību braucieni MX2 klasē būs plkst. 14.15 un plkst. 17.10 pēc Latvijas laika, bet MXGP klasē - plkst. 15.15 un plkst. 18.10.