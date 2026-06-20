Latvijas volejbolistes sarūpē pārsteigumu un uzvar Eiropas līgas līderes
Latvijas sieviešu volejbola izlase sestdien Tallinā aizvadīto pēdējo Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas spēli noslēdza uz augstas nots, piecu setu trillerī ar 3-2 pārspējot vienu no sacensību līderēm Grieķiju.
Izcilu sniegumu demonstrēja Marta Levinska, kura guva 30 punktus un kļuva par galveno kaldinātāju vienai no Latvijas iespaidīgākajām uzvarām šajā turnīrā. 19 punktus guva Anija Jurdža, 11 - Paula Ņečiporuka, trīs punktus sakrājot blokā, bet Karmena Struka sešus no deviņiem punktiem guva ar servi. Grieķijas izlasē Marta Antuli trīs no 29 punktiem guva ar bloku, 14 punktus guva Efrosini Bakodimu, bet 13 punktus - Eleni Baka.
Latvija ar septiņiem punktiem sešās spēlēs ieņem 16. vietu 24 komandu turnīrā, bet Grieķijas izlase ar 12 punktiem piecās cīņās ir sestā. Pirmajā setā latvietes panāca 24:20, grieķietes atspēlēja vienu setbumbu, un nākamajā izspēlē autā sita Eleni Baka. Tomēr pēc videoatkārtojuma noskatīšanās tika konstatēts, ka bumba skārusi cēlājas Elvitas Dolotovas pirkstus - 22:24.
Nobloķējot Latvijas izlases uzbrukumu līderi Martu Levinsku, grieķietes bija atspēlējušas četras setbumbas, bet pēc tam tika galā vēl ar divām. Tomēr pēdējās trīs izspēlēs punktus guva Grieķijas izlase, setā uzvarot pēc Markellas Papageorgiu "eisa" pa Aniju Jurdžu - 28:26.
Otrais sets pagāja līdzīgā cīņā, pēdējos četrus punktus Latvijas izlasei uzbrukumā gūstot Levinskai - 27:25. Trešajā setā Latvijas izlase ne reizi netika vadībā, grieķietēm strauji palielinot pārsvaru un uzvarot setu ar 25:13.
Ceturtā seta sākumā latvietes izvirzījās vadībā ar 6:3, taču nākamās trīs izspēles uzvarēja grieķietes - 6:6. Vadībā viņas netika, Latvijas valstsvienībai palielinot pārsvaru līdz 13:8. Seta beigās Grieķijas komanda pietuvojās viena punkta attālumā, taču setu pēc Jurdžas bloka vienatnē pret pretinieču līderi Martu Antuli ar 25:22 uzvarēja Latvijas izlase.
Piekto setu ar trim gūtiem punktiem sāka Grieķija, taču ar teicamām Karmenas Strukas servēm, trīsreiz servējot neatvairāmi, tika gūti seši punkti pēc kārtas - 7:4. Vadība līdz seta beigām tika palielināta, mačam beidzoties pēc Strukas un Irbes Lazdas bloka pret Efrosini Bakodimu - 15:8.
Latvijas sieviešu volejbola valstsvienība pirmajās divās spēlēs Rīgā ar 2-3 piekāpās Rumānijai un ar 0-3 - Izraēlai, bet Ļubļanā trijos setos pārspēja Islandi un ar 0-3 zaudēja mājiniecēm. Piektdien latvietes spēlēja pret Igauniju, un tāpat kā spēlē ar Rumāniju, izlaida divu setu pārsvaru un zaudēja ar 2-3.
Grieķija CEV Eiropas līgu iesāka Osijekā, kur uzvarēja Horvātiju ar 3-1 un Lietuvu ar 3-0, bet nedēļu vēlāk savā laukumā Larisā uzvarēja Kosovu ar 3-0 un Portugāli ar 3-2. Pasaules rangā Grieķija ieņem 28., bet Latvija - 65. vietu.
Plkst. 18 pēc Latvijas laika Latvijas volejbolisti Norvēģijas pilsētā Voldā sāka spēli ar Šveici, to tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7 un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietnei "Lsm.lv".
Pēc sacensību pārstrukturizācijas Eiropas līga ir arī daļa no kvalifikācijas uz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Katrai no komandām ir paredzēti trīs sabraukumi, pēc kuriem četras spēcīgākās piedalīsies fināla kārtā. Latvijas izlase šogad cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas izlases kandidātes:
Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa Universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija), Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Irbe Lazda (Trento "Itas Trentino", Itālija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte"), Katrīna Struka (Brešas "Millenium", Itālija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija), Anna Rīta ("Piekrastes Karolīnas Universitāte", ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Megija Grundmane, Kristīne Kramēna (abas - "Rīgas Stradiņa Universitāte"), Sandija Bērziņa ("Jūrmalas Volejbola klubs"/"Jūrmalas Sporta skola"), Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija).