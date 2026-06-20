Mukveles precīzais sitiens Latvijas futbola virslīgas mačā atnes "Daugavpilij" ilgi gaidītu uzvaru
"Daugavpils" futbolisti sestdien ar uzvaru iesāka "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešo apli, savā laukumā ar 1:0 pārspējot tiešo konkurenti "Grobiņu".
Vienīgos vārtus mačā no 11 metru atzīmes guva Viljams Mukvele, palīdzot daugavpiliešiem pārtraukt četru spēļu sēriju bez uzvarām un nostiprināt pozīcijas turnīra tabulas vidusdaļā.
Otrā puslaika ievadā pēc pārkāpuma soda laukumā pret Rostandu Ndžiki uz "Grobiņas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To izpildīja Mukvele, kamerūnietim 53. minūtē panākot 1:0 "Daugavpils" labā.
Pamatlaika pēdējā desmitminūtē uz kurzemnieku vārtiem tika nozīmēts vēl viens 11 metru soda sitiens, taču Ndžiki tā izpildē paslīdēja un sita bumbu garām vārtiem. Pēdējo spēli "Daugavpils" komandā aizvadīja ukraiņu pussargs Artems Harža, kurš karjeru turpinās Čehijas augstākās līgas klubā "Teplice".
"Daugavpils" futbolisti iepriekšējos trīs mačos spēlējuši neizšķirti, bet bez uzvarām bija četrās spēlēs pēc kārtas. Savukārt "Grobiņai" otrā apļa noslēgumā pārtrūka gara neuzvarēto spēļu sērija.
Pirmajā aplī "Grobiņa" viesos uzvarēja ar 1:0, bet otrajā aplī komandas cīnījās neizšķirti 1:1, daugavpiliešiem no zaudējuma izglābjoties otrā puslaika kompensācijas laikā. Sakrāto brīdinājumu dēļ šajā mačā nevarēja piedalīties "Grobiņas" pussargs Ivans Matjušenko.
Svētdien "Super Nova" uzņems "Audu", "Jelgava" mājās cīnīsies ar "Tukums 2000" un "Riga" savā laukumā spēkosies ar "Liepāju", bet pirmdien RFS spēlēs ar "Ogre United". Pēc 18 kārtām RFS ir 46 punkti, "Riga" komandai - 45, bet "Auda" vienībai - 35 punkti. "Liepājai" ir 25 punkti, "Daugavpilij" - 22 punkti 19 mačos, "Super Nova" komandai - 20, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti, "Grobiņai" un "Jelgavai" - pa 16, bet Ogres "United" - septiņi punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.