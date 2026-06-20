Zigmārs Raimo lielāko artavu deva pamatturnīrā, kur pirmajā spēlē punktos un atlēkušajās bumbās iekrāja 7+9, bet otrajā - 3+7.
Basketbols
Šodien 17:15
Raimo un Gludītis palīdz "Shibuya" iekļūt Singapūras "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbolisti Zigmārs Raimo un Kristaps Gludītis sestdien palīdzēja Japānas komandai "Shibuya" sasniegt Singapūras "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālu.
"Shibuya", kas turnīrā izsēta ar devīto numuru, sestdien turnīru sāka no kvalifikācijas, kur ar 22:13 pārspēja mājinieci "Lion City" (14.) un ar 21:15 uzveica "Zavkhan" (13.) no Mongolijas. Pamatturnīra apakšgrupā latvieši komanda ar 19:14 guva virsroku pār "London" (3.) un ar 21:14 pārspēja "Princeton" (6.) no ASV.
Gludītis kvalifikācijā abās spēlēs guva pa astoņiem punktiem, bet pamatturnīrā iemeta piecus un trīs punktus. Raimo lielāko artavu deva pamatturnīrā, kur pirmajā spēlē punktos un atlēkušajās bumbās iekrāja 7+9, bet otrajā - 3+7. Pirmo trīs vietu ieguvējas kvalificēsies uz augusta vidū gaidāmo Lozannas "Masters" turnīru.