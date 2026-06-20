Jauna trīssoļlēkšanas karaliene? Kubiete Velasko Dimanta līgā Dohā lec pāri 15 metriem. VIDEO
Dohā iespaidīgi aizvadīts kārtējais Dimanta līgas posms, kurā par visspilgtāko sacensību mirkli parūpējās Kubas trīssoļlēcēja Davislēdi Velasko kura, pirmo reizi savā karjerā pārvarēja prestižo 15 metru robežu.
Velasko uzvarēja sieviešu sacensībās ar personīgo rekordu un pasaules sezonas labāko rezultātu – 15,13 metri. Tas bija viņas pirmais lēciens virs 15 metru robežas un tālākais legālais (ar atļautu vēju) rezultāts sieviešu trīssoļlēkšanā kopš 2023. gada. Otrā bija pasaules čempione Lejanisa Peresa Ernandesa, kura arī nāk no Kubas - viņa labākajā mēģinājumā sasniedza 14,97 metrus (ar pārsniegtu vēju +2,5 m/s), bet trešo vietu ar personīgo rekordu 14,86 metri izcīnīja senegāliete Salija Sara. Olimpiskā čempione Teja Lafonda no Dominikas šoreiz ierindojās piektajā vietā ar 14,52 metriem.
Vīriešu trīssoļlēkšanā pasaules sezonas labāko rezultātu sasniedza portugālis Pedro Pičardo, kurš uzvarēja ar 17,71 metru tālu lēcienu. Jamaikietis Džordans Skots ar personīgo rekordu 17,69 metri finišēja otrais, savukārt alžīrietis Jasers Mohammeds Triki ar 17,67 metriem laboja savas valsts rekordu.
Sieviešu 400 metru barjerskrējienā lielisku sezonu turpināja slovākiete Emma Zapletalova. Viņa uzvarēja ar jaunu sacensību rekordu, Slovākijas rekordu un pasaules sezonas labāko rezultātu – 52,30 sekundes. Otrā finišēja jamaikiete Rušela Kleitone (53,05), bet trešā bija Bahreinas pārstāve Kemi Adekoya (53,67).
Vēl viens sacensību rekords tika sasniegts sieviešu 400 metru skrējienā, kur olimpiskā čempione Marileidija Paulino no Dominikānas Republikas triumfēja ar 48,91 sekundi. Poliete Natālija Bukovecka ieņēma otro vietu ar sezonas labāko rezultātu 50,10 sekundes, bet kubiete Roksana Gomesa bija trešā ar 50,23.
110 metru barjerskrējienā uzvaru izcīnīja pašreizējais pasaules čempions Kordels Tinčs no ASV, finišējot 13,23 sekundēs. Spānis Asjers Martiness bija otrais (13,27), bet francūzis Tomass Vilkss trešais ar personīgo rekordu 13,28.
Augstlēkšanā Kataras leģenda Mutazs Esa Baršims, atgriežoties Dimanta līgā pēc divarpus gadu pārtraukuma, ar sezonas labāko rezultātu 2,27 metri ieņēma otro vietu. Uzvarēja itālietis Mateo Sioli ar 2,29 metriem, bet ukrainis Olehs Doroščuks pārvarēja 2,24 metrus un bija trešais.
Šķēpmešanā otro Dimanta līgas uzvaru pēc kārtas izcīnīja sezonas līderis Rumešs Taranga Patiražs no Šrilankas ar 88,68 metriem. Grenādas pārstāvis Andersons Pīterss sasniedza 86,38 metrus, bet amerikānis Kērtiss Tompsons – 85,99. Indijas olimpiskais čempions Nīradžs Čopra, kurš atgriezies pēc savainojumiem, ar 85,69 metriem palika ceturtais.
Kārtslēkšanā uzvarēja grieķis Emmanuils Karalis. Viņš bija ļoti tuvu arī 6,02 metru sacensību rekordam, taču latiņa pēc veiksmīga mēģinājuma sākuma tomēr nokrita. Amerikānis Kriss Nilsens ar sezonas labāko rezultātu 5,92 metri bija otrais, bet norvēģis Sondre Gutormsens ar tādu pašu augstumu ierindojās trešajā vietā.
Vīriešu 200 metros pirmo Dimanta līgas uzvaru karjerā svinēja Dienvidāfrikas sprinteris Sinesifo Dambile, kurš sasniedza personīgo rekordu – 19,74 sekundes. Zimbabves pārstāvis Makanakaiše Čaramba ar 19,88 atkārtoja personīgo rekordu, bet dominikānis Aleksandrs Ogando finišēja trešais ar 19,96.
Sieviešu 100 metros jamaikiete Kemba Nelsone uzvarēja ar 10,88 sekundēm, lai gan rezultātu palīdzēja sasniegt pārāk spēcīgs pavēja atbalsts. Otrā bija itāliete Zainaba Doso (11,01), bet trešā – Patrīcija van der Vekena no Luksemburgas (11,05).
800 metru skrējienā amerikāniete Adisona Vailija uzvarēja ar sezonas labāko rezultātu 1:57,98. Etiopiete Tsige Duguma finišēja otrā (1:58,08), bet ugandiete Halima Nakaaji trešā ar sezonas labāko rezultātu 1:58,41.
Sieviešu 1500 metros pārliecinoši triumfēja etiopiete Birke Hailoma, finišējot 3:59,89. Viņai sekoja tautietes Sarona Berhe (4:02,61) un Haregeveini Kalaju (4:03,56). Etiopijas skrējējas dominēja arī 5000 metros. Uzvaru izcīnīja Medīna Eisa ar 14:53,91, otrā bija Likina Amebava (14:54,37), bet trešā Marta Alemajo (14:55,65). Vīriešu 3000 metru šķēršļu skrējienā uzvarēja Marokas zvaigzne Sufjans El Bakali. Vairākkārtējais olimpiskais un pasaules čempions finišēja 8:09,28 un sagādāja lielu prieku Dohas līdzjutējiem.