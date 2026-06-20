Hokejs

Toronto "Marlies" pēc 8 gadu pārtraukuma atkal izcīna Kaldera kausu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Toronto "Maple Leafs" fārmklubs Toronto "Marlies" piektdien uzvarēja Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīrā, izcīnot Kaldera kausu.

Toronto "Marlies" pēc 8 gadu pārtraukuma atkal izc...

Finālsērijas piektajā spēlē "Marlies" ar rezultātu 4:3 (1:2, 3:1, 0:0) uzveica Čikāgas "Wolves" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-1.

Par Kaldera kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts "Marlies" vārtsargs Arturs Ahtjamovs.

"Marlies" Kaldera kausu izcīnīja arī 2018. gadā.

Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju

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