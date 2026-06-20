Hokejs
Šodien 16:05
Toronto "Marlies" pēc 8 gadu pārtraukuma atkal izcīna Kaldera kausu
Toronto "Maple Leafs" fārmklubs Toronto "Marlies" piektdien uzvarēja Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīrā, izcīnot Kaldera kausu.
Finālsērijas piektajā spēlē "Marlies" ar rezultātu 4:3 (1:2, 3:1, 0:0) uzveica Čikāgas "Wolves" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-1.
Par Kaldera kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts "Marlies" vārtsargs Arturs Ahtjamovs.
"Marlies" Kaldera kausu izcīnīja arī 2018. gadā.
Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju