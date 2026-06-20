Irānas futbola izlase apgalvo, ka pret to izturas netaisnīgi, tomēr tās Pasaules kausa ceļojumu grafiks nav unikāls
Irānas futbola izlase norāda, ka tai netaisnīgi tiek prasīts uz spēļu norises vietām doties tikai dienu pirms mača un tūlīt pēc spēles atgriezties atpakaļ. Tomēr šāda kārtība komandu vidū pati par sevi nav nekas neparasts.
Kā tas darbojas turnīrā, kur 48 izlases pārvietojas starp 16 pilsētām trīs valstīs?
Irāna bijusi spiesta ievērot noteikumus, kurus Baltā nama FIFA darba grupas vadītājs Endrjū Džuliāni raksturoja kā iepriekš noteiktus ierobežojumus, kas saistīti ar karu. Vienlaikus šie ierobežojumi atbilst arī FIFA vispārīgajām vadlīnijām par komandu ceļošanu turnīra laikā, vēsta AP.
Melli komanda veica 204 kilometru garo čarterreisu no Tihuanas Starptautiskās lidostas uz Losandželosas Starptautisko lidostu dienu pirms pirmās spēles pret Jaunzēlandi, kurā komandas nospēlēja neizšķirti 2:2. Tas bija tipiski īss ceļojums, kas, pēc komandas kapteiņa Mehdi Taremi teiktā, ilga piecas stundas, ieskaitot drošības un imigrācijas pārbaudes.
Irāna atgriezās Meksikā tūlīt pēc spēles, kas beidzās ap pulksten. 20:00 pēc Klusā okeāna laika. Komanda bija cerējusi atlikt ceļojumu pēc spēles uz nākamo dienu.
Federācija ceturtdienas vakarā paziņoja, ka komandas lūgums doties uz Losandželosu divas dienas pirms svētdienas spēles pret Beļģiju arī tika noraidīts, piebilstot, ka tā iesniegs sūdzību FIFA. Paziņojumā federācija norādīja uz svētdienas agro spēles sākumu — pusdienlaiku pēc Klusā okeāna laika — un norādīja, ka uzskata, ka "šādi ierobežojumi neatbilst principam par vienlīdzīgu apstākļu nodrošināšanu visām iesaistītajām komandām un var negatīvi ietekmēt komandas sagatavošanās procesus".
"Mēs esam vienīgā komanda, kas piedalās Pasaules kausā un atrodas rīkotājpilsētās tikai 24 stundas, un tas nav godīgi," piektdien ar tulka starpniecību sacīja Irānas futbola ģenerālsekretārs Hedajats Mombeini. "Visi šie ierobežojumi negatīvi ietekmē mūsu spēlētāju fizisko un garīgo stāvokli."
Taču pats Irānas komandas ceļojumu grafiks īsos attālumos šajā turnīrā nav nekas neparasts. Un FIFA 2026. gada Pasaules kausa noteikumu 18.3. punktā ir noteikts, ka "katrai komandai jādodas no savas komandas bāzes nometnes uz spēles norises vietu vienu dienu pirms spēles dienas (MD‑1) un izņēmuma gadījumos MD‑2, un pēc spēles jāatgriežas savas komandas bāzes nometnē (MD/MD+1)."
Irānas komandai noteiktie ierobežojumi nav atcelti, neskatoties uz pagaidu vienošanos par kara izbeigšanu. Dažas komandas amatpersonas un atbalsta personāls nav spējuši iegūt vīzas, lai ieceļotu ASV, un spēlētājam Mehdi Torabi pēc pirmās spēles bija jāapmeklē ASV konsulāts Tihuanā, lai saņemtu jaunu vīzu.
Daudzas komandas ir ieradušās rīkotājpilsētās dienu pirms spēlēm. Piektdienas grupu turnīra spēlei pret Austrāliju ASV ceturtdien veica aptuveni 1580 kilometru garu lidojumu no savas bāzes Orindžas apgabalā, Kalifornijā, uz Sietlu. Komanda plānoja pēc spēles atgriezties savā viesnīcā Laguna Nigelā.
Dažas CONCACAF (Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija) komandas deva priekšroku ierasties dienu pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm Mehiko, kur sporta eksperti iesaka spēlētājiem ierasties pēc iespējas tuvāk spēles sākumam.
Bosnijai un Hercegovinai ir garākais grupu turnīra brauciens, kura kopējais garums ir 9460 kilometri. Komandai bija aptuveni 2670 kilometru garš lidojums abos virzienos no Soltleiksitijas uz Toronto, 950 kilometri uz Losandželosu un 1110 kilometri uz Sietlu.
Bosnijas ceļojums ir daudz īsāks nekā ASV 14 484 kilometru garais ceļš 2014. gada Pasaules kausa izcīņā Brazīlijā, kas bija garākais starp 32 valstīm. Amerikāņi trīs dienas pirms atklāšanas spēles pret Ganu devās no savas bāzes nometnes Sanpaulu uz Natālu, kas ir 2311 kilometru attālums. Divas dienas pirms spēles pret Portugāli viņi veica 2948 kilometru garu braucienu uz Manausu un divas dienas pirms spēles pret Vāciju — 2126 kilometru garu braucienu uz Resifi.
Pirms četriem gadiem Katarā visi stadioni atradās 50 kilometru attālumā no Kataras centra, kas ļāva komandām visa turnīra laikā uzturēties vienā viesnīcā.