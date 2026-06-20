Valmierā pilnā sparā rit Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde, to apmeklējis arī Rinkēvičs
Valmierā pilnā sparā norit Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde - jau desmitā šāda jauniešu sporta svētku reize, kas šogad no 18. līdz 20. jūnijam pulcē simtiem jauno sportistu no visas Latvijas. Divās aizvadītajās sacensību dienās dalībnieki mērojušies spēkiem teju trijos desmitos sporta veidu. Tai pat laikā, pilsētas centrā paralēli sacensībām iesācies Sporta un veselības forums, padarot Valmieru šobrīd par īstu valsts sporta dzīves centru.
Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes norisi piektdien klātienē apmeklēja arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, vērojot sacensības un klātienē uzmundrinot jaunos sportistus.
Medaļu cīņas norit raženi - līdz šim Latvijas Jaunatnes Olimpiādē izcīnīti 112 medaļu komplekti, un jauno sportistu rokās kopumā nonākušas 336 medaļas: 112 zelta, 111 sudraba un 113 bronzas. Medaļu kopvērtējumā pārliecinoši līderpozīcijās ir Rīgas valstspilsēta ar 64 medaļām (26 zelta, 17 sudraba un 21 bronzas), kuras sportisti spīdējuši īpaši vieglatlētikā un peldēšanā. Otrajā vietā ar 47 medaļām (21–17–9) ir Daugavpils valstspilsēta, kuras pārsvars rodams cīņas sporta veidos, svarcelšanā un smaiļošanā un kanoe airēšanā, bet trešo pozīciju ieņem Jelgavas valstspilsēta ar 21 medaļu.
Spraigā cīņā par godalgotajām vietām veiksmīgi startējuši arī Ventspils valstspilsētas, Dobeles, Limbažu un Valmieras novada sportisti, turklāt mājinieki priecē skatītājus savā novadā. Kopumā medaļas izcīnījuši gandrīz četrdesmit Latvijas novadu un valstspilsētu pārstāvji, kas apliecina Latvijas Jaunatnes Olimpiādes patieso vērienu un to, ka talantīgi jaunie sportisti aug visā Latvijā.
Tikai 19. jūnijā vien Valmierā un tās apkārtnē sacensības norisinājās 23 sporta veidos - sākot ar vieglatlētiku, peldēšanu, dažādiem cīņas veidiem un svarcelšanu līdz airēšanas slalomam, šosejas riteņbraukšanai, jātnieku sportam, orientēšanās, smaiļošanai un kanoe, kā arī komandu spēlēm. Sacensību norises vietas izvietotas visā pilsētā, novadā un tuvākajos kaimiņos - no J. Daliņa stadiona un Valmieras Olimpiskā centra līdz airēšanas bāzei un tuvākajām Valmieras novada skolām, radot īstu Olimpisko gaisotni.
Vienlaikus ar sacensībām Valmieras pilsētas centra laukumā pie Kultūras nama aizsākts Sporta un veselības forums, kas norisinās divas Latvijas Jaunatnes Olimpiādes dienas un ir atvērts ikvienam interesentam. Tā diskusijās tiek aplūkotas jauniešu sportam un sabiedrības veselībai nozīmīgas tēmas - sports kā ilgtermiņa ieguldījums valstī un tautas veselībā, jauno sportistu finanšu pratība un karjeras plānošana, veselīgi paradumi un vecāku loma sportista izaugsmē, fiziskā sagatavotība, sporta medicīna un atveseļošanās, kā arī mentālā veselība un iedvesma ceļā uz panākumiem. Foruma skatuve kalpo arī par vietu, kur sportistus sveic apbalvošanas ceremonijās.
Piektdien pie Jāņa Daliņa stadiona kopīgi trīs ozolus iestādīja šī gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes rīkotājas Valmieras mērs, kā arī nākamo lielāko sporta svētku rīkotājpilsētu: Jūrmalas, kas Latvijas Jaunatnes Olimpiādi uzņems 2028. gadā, un Rīgas, kur 2029. gadā tiks atjaunota Latvijas Olimpiāde. Koki simbolizē izaugsmi, spēku un ilgtspēju - vērtības, kas raksturo gan sportu, gan jauniešu attīstību. To saknes atgādinās par šodienas sasniegumiem un kopīgi paveikto, savukārt zari stiepsies nākotnē, simboliski savienojot Valmieru, Jūrmalu un Rīgu vienotā stāstā par olimpisko ideālu, sadarbību un ticību nākamajām paaudzēm. Tas ir apliecinājums tam, ka Latvijas sporta lielākie notikumi veido vienotu tradīciju, kurā katrs rīkotājs pievieno savu nozīmīgo lappusi.
Dienas noslēgumā Olimpiādes dalībniekus, valmieriešus un pilsētas viesus priecēja divi koncerti ar pašmāju populāriem mūziķiem. Uzstājās Ance Krauze un Daumants Kalniņš, kā arī Fiņķis.
Olimpiādes pēdējā dienā, 20. jūnijā, sportistus gaida vēl daudzu sporta veidu izšķirošās cīņas un fināli, bet vakarā svinīga noslēguma ceremonija.
Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes partneri: Latvijas Olimpiskā komiteja, Valmieras novada pašvaldība un Izglītības un zinātnes ministrija. Atbalsta: Rimi, Rīgas Stradiņa universitāte, Swedbank, Mangaļi, Sportland, Moller Auto, Latvijas Šķirnes Sēklas, OCTA24.lv, VPLab un TV3 Grupa.