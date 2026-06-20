Paragvajas futbolisti sagādā Turcijai otro zaudējumu, liedzot iekļūšanu izslēgšanas turnīrā
Paragvajas vīriešu futbola izlase piektdien Pasaules kausa finālturnīra otrajā spēlē ar 1:0 (1:0) pārspēja Turciju.
Piedzīvojot divus zaudējumus divās spēlēs, Turcijas futbolisti vairs nevar cerēt uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā.
Vienīgie vārti tika gūti mača otrajā minūtē, kad Matiass Halarsa ar zemu sitienu no distances raidīja bumbu apakšējā labajā vārtu stūrī. Tuvu neizšķirtam turki bija 35. minūtē, kad pēc centrējuma soda laukumā Merts Mildirs izdarīja sitienu ar galvu, un bumba vispirms trāpīja pa pārliktni un pēc tam pa stabu.
Vēl vairākās epizodēs Paragvajas izlasi no ielaistiem vārtiem glāba vārtsargs Orlando Hils.
Otro puslaiku Paragvajas izlase pavadīja desmit vīru sastāvā, jo pirmā puslaika beigās Migels Almirons saņēma sarkano kartīti. Almirons kļuvis par pirmo futbolistu, kurš noraidīts no laukuma, balstoties uz jaunajiem noteikumiem, kas paredz sarkano kartīti, ja futbolists konflikta laikā ar roku piesedz muti.
Pirms tam šajā grupā ASV ar 2:0 (2:0) pārspēja Austrāliju un nodrošināja vietu izslēgšanas turnīrā.
D grupā ASV ir seši punkti, Austrālijai un Paragvajai - pa trīs, bet Turcija cīnās bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.