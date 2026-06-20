Marokas un Brazīlijas futbolisti tiek pie pirmajām uzvarām
Marokas un Brazīlijas vīriešu futbola izlases, kas Pasaules kausa pirmajā savstarpējā spēlē cīnījās neizšķirti, piektdien izcīnīja uzvaras otrajos C apakšgrupas mačos.
Maroka ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja Skotiju.
Vienīgie vārti tika gūti spēles 72. sekundē, kad Brahims Diazs ar piespēli atrada Ismaelu Saibari, kurš bija paguvis atbrīvoties no pretinieku futbolistiem. Saibari izdarīja spēcīgu sitienu un guva savus otros vārtus šajā finālturnīrā.
Savukārt Brazīlija ar 3:0 (3:0) pārspēja Haiti.
Visi trīs vārti tika gūti spēles pirmajā puslaikā. Vispirms 23. minūtē pirmais pie Haiti vārtsarga Džonija Plasida atsistās bumbas bija Mateušs Kunja, kurš 36. minūtē panāca 2:0, pēc Vinisusa Žuniora piespēles otro reizi spēlē raidot bumbu tīklā.
Pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc Lukasa Paketa piespēles brīvajā zonā Vinisuss izskrēja viens pret Plasidu un panāca 3:0.
C grupā pēc divām spēlēm Brazīlijai un Marokai ir pa četriem punktiem, Skotija guvusi trīs, bet Haiti ir bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.