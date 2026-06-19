ASV futbolisti pārspēj Austrāliju un nodrošina vietu Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas spēlēs
ASV vīriešu futbola izlase piektdien Sietlā nodrošināja vietu Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas spēlēs.
D grupas otrajā spēlē ASV ar rezultātu 2:0 (2:0) pārspēja Austrāliju.
Mača 11. minūtē Folarins Baloguns ielauzās soda laukumā un piespēlēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes bumbu savos vārtos ieraidīja austrāliešu futbolists Kemerons Burgess. Tuvu puslaika beigām, 44. minūtē, pēc piespēles soda laukumā bumba atsitās pret Austrālijas spēlētāju un nonāca pie Aleksandra Frīmena, kurš panāca 2:0 amerikāņu labā.
Otrajā puslaikā nevienai no izlasēm nebija bīstamu momentu, kas varētu noslēgties ar vārtu guvumu.
Plkst. 6 no rīta D grupā maču Santaklarā aizvadīs Turcijas un Paragvajas valstsvienības.
D grupā ASV ir seši punkti, Austrālijai - trīs, bet Turcija un Paragvaja pirmajās spēlēs palika bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.