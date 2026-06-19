Žagara pārstāvētā “Fenerbahce” kļūst par Turcijas čempioni
Stambulas "Fenerbahce" bez Latvijas basketbolista Artūra Žagara pieteikumā piektdien nodrošināja Turcijas čempiones titulu.
"Fenerbahce" viesos ar rezultātu 77:75 (16:20, 24:25, 16:15, 21:15) uzveica citu Stambulas komandu "Besiktas" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1.
Žagars, kurš ar "Fenerbahce" titulu izcīnīja arī pērn, šosezon traumu dēļ spēlēja epizodiski, piedaloties arī izslēgšanas turnīrā. Turcijas meistarsacīkstēs latvietis 18 mačos vidēji 15 minūtēs guva 7,2 punktus, atdeva 2,5 rezultatīvas piespēles un tālmetienus izpildīja ar 39% precizitāti.
Finālsērijas ceturtajā spēlē uzvarētājiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Veids Boldvins, bet pretiniekiem 19 punktus guva Jigits Arslans.
Pusfinālā Šarūna Jasikēviča vadītā "Fenerbahce" sērijā ar 3-1 apspēlēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes".
"Fenerbahce" Turcijas čempiontitulu izcīnījusi 16 reizes.