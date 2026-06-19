Divu setu pārsvars neglābj: Latvijas volejbolistes dramatiskā spēlē zaudē Igaunijai
Sāpīgu zaudējumu Tallinā piedzīvoja Latvijas volejbolistes, kuras CEV Eiropas līgas spēlē bija vadībā ar divu setu un trīs punktu pārsvaru un piektajā setā neizmantoja divas mačbumbas, tomēr ar 2-3 (25:18. 25:21, 22:25, 14:25, 16:18) piekāpās Igaunijas komandai.
Pretinieču spēju uzvarēt vairumā garo izspēļu kā lūzuma iemeslu minēja Latvijas izlases galvenais treneris Daniēle Mario Kaprioti: “Neizmantojām vairākas iespējas, taču kopumā spēle bija laba. Būtu vieglāk to pateikt pēc 3-0 uzvaras, kam bijām ļoti tuvu, taču arī pēc šīs spēles varu tikai atkārtot, ka esmu tiešām lepns par mūsu meitenēm.”
Līdzīgi kā turnīra atklāšanas spēlē Rīgā pret Rumāniju, arī šoreiz Latvijas komanda itin pārliecinoši uzvarēja pirmos divus setus, turklāt Tallinā bija vadībā ar 19:16 arī trešajā, taču mājiniecēm izdevās lauzt cīņas gaitu un izlīdzināt rezultātu. Izšķirošajā setā pretinieces ieguva trīs punktu pārsvaru, taču šoreiz atspēlējās jau latvietes, kuras beigās ieguva divas mačbumbas. Šoreiz tās izmantot neizdevās un beigās ar savu otro mačbumbu Igaunija izcīnīja pirmo uzvaru turnīrā.
“Katrai spēlei ir sava vēsture, šī bija pamatīga cīņa un tā bija skaista. Svarīgos brīžos mēs nenoķērām pāris iespējas, taču kopumā parādījām labu sniegumu,” secināja treneris Kaprioti. Viņš neslēpa, ka spēles gaitā neizdevās noturēt agresivitāti servē, kas bija labs pamats pirmo divu setu iznākumam. “Tā rezultātā viņām izdevās noķert stabilitāti uzņemšanā un tas uzlaboja viņu aizsardzību. Viņas turpināja spēlēt savā stilā, nebija ļoti lielu izmaiņu, taču ar labāku uzņemšanu viņām izdevās turēt bumbu ilgāk spēlē. Lielā atšķirība šoreiz bija tā, ka viņas uzvarēja lielāko daļu garo izspēļu, un tas komandai psiholoģiski iedod ļoti daudz. Tostarp piektajā setā, kur vairākās epizodēs viņu libero nospēlēja brīnišķīgi.”
Latvijas komandas labā 24 punktus guva Marta Kamēlija Levinska, 15 pievienoja Anija Jurdža, bet 12 – Anna Rīta. Pretiniecēm ar 21 punktu rezultatīvākā bija Kertu Lāka.
Latvijas volejbolistes sestdien turpat Tallinā CEV Eiropas līgas turnīru pabeigs ar spēli pret Grieķiju, kas uzvarējusi visās četrās līdzšinējās spēlēs un joprojām pretendē uz vietu labāko četriniekā. “Mums ir jāturpina grūst sevi uz priekšu un jāmācās izmantot savas iespējas. Katrā no iepriekšējām spēlēm mums ir bijuši līdzvērtīgi seti, kur visu izšķīrušas pāris bumbas. Mums jākļūst drosmīgākām visos elementos, arī tehniskajos, arī uzņemšanā. Mēs spēlēsim pret komandu, kas “uz papīra” ir spēcīgāka, kas tikko ir spēlējusi pasaules un Eiropas čempionātos. Redzēsim, kur ir viņas un cik tālu no tā esam mēs,” gaidāmo spēli raksturoja Kaprioti.
Grieķija CEV Eiropas līgu iesāka Osijekā, kur uzvarēja Horvātiju ar 3-1 (25:27, 25:13, 25:19, 25:23) un Lietuvu ar 3-0 (27:25, 25:15, 25:10), bet nedēļu vēlāk savā laukumā Larisā uzvarēja Kosovu ar 3-0 (25:20, 25:18, 25:16) un Portugāli ar 3-2 (25:15, 24:26, 25:14, 21:25, 15:8). Starp sešām komandām, kas uzvarējušas visās spēlēs, grieķietes ieņem pēdējo vietu, tāpēc viņām svarīgi ir uzvarēt abos mačos Tallinā.
Pasaules rangā Grieķija ieņem 28. vietu, bet Latvija ir 65. pozīcijā. Latvijas un Grieķijas duelis Tallinā sāksies sestdien pulksten 16, tā tiešraide LTV7.
Svētdien Grieķjija spēlēs pret Igauniju.