Neilands palīdz komandas biedram izcīnīt otro vietu Beļģijas tūres posmā
Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands piektdien velobrauciena "Baloise Belgium Tour" (UCI kat. 2.Pro) trešajā posmā palīdzēja komandas biedram britam Lūisam Askijam izcīnīt otro vietu, kamēr pats finišēja 74. vietā, bet Emīls Liepiņš bija 87. pozīcijā.
Šajā posmā riteņbraucēji Durbuī apkārtnē veica 173 kilometrus ar vairāk nekā 20 kāpumiem.
Lielā grupa sadalījās vairākās mazākās un noslēgumā cīņa par uzvaru norisinājās starp trīs riteņbraucējiem, kuri visi finišēja četrās stundās septiņās minūtēs un 38 sekundēs. Finiša startā nepārspēts bija spānis Alekss Aranburu ("Cofidis"), otrais bija Askijs (NSN), bet trešais - vēl viens spānis Karloss Kanals ("Movistar").
Neilands bija grupā, kas zaudēja 11 minūtes un 43 sekundes, bet Liepiņš ("Pinarello Q36.5") finišēja citā grupā kopā ar vēl diviem komandas biedriem un atpalika 16 minūtes un deviņas sekundes.
Kopvērtējumā pirmo trijnieku veido piektdienas posmā uz pjedestāla kāpušie sportisti atbilstoši finišā izcīnītajām bonusa sekundēm - Aranburu Askiju apsteidz par četrām sekundēm un Kanalam ir priekšā par sešām sekundēm. Neilands atpaliek 14 minūtes un trīs sekundes, kas dod 75. vietu, bet Liepiņš ir 16 minūtes un 19 sekundes aiz līdera, ieņemot 79. pozīciju.
Velobrauciens piecu posmu garumā beigsies svētdien.
"Baloise Belgium Tour" norisinās 95. reizi. Pērn tajā uzvarēja itālis Filipo Barončīni.