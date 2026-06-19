Trīskārtējais Stenlija kausa ieguvējs Džonatans Teivss noslēdz karjeru
Trīskārtējais Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa ieguvējs Džonatans Teivss 38 gadu vecumā noslēdz savu profesionāļa karjeru, piektdien paziņoja hokejists.
Garā Covid-19 un hroniskā iekaisuma reakcijas sindroma dēļ centra uzbrucējs izlaida divus gadus, aizvadītajā sezonā atgriežoties laukumā. Vinipegas "Jets" sastāvā hokejists piedalījās visās 82 pamatturnīra spēlēs, izceļoties ar 29 punktiem (11+18).
Pirms saslimšanas Teivss 15 sezonas pārstāvēja Čikāgas "Blackhawks", bija komandas kapteinis un 2010., 2013. un 2015. gadā izcīnīja Stenlija kausu. Pirmajā no šiem tituliem viņš bija arī izslēgšanas turnīra vērtīgākais spēlētājs.
Kanādietis pamatturnīrā laukumā devās 1149 mačos, kuros guva 383 vārtus un atdeva 529 rezultatīvas piespēles.
Kanādas izlases sastāvā Teivss 2010. un 2014. gada olimpiskajās spēlēs izcīnīja zelta medaļas, uzvarēja 2016. gada Pasaules kausā, 2007. gada pasaules čempionātā, kā arī divos junioru pasaules čempionātos.