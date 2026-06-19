Vācu futbola līdzjutējs kļuvis tik populārs, ka viņu varētu uzņemt Baltajā namā
Katrs Pasaules kauss futbolā atnes savas negaidītās zvaigznes, un šajā turnīrā par vienu no tām kļuvis vācu līdzjutējs, kas pazīstams vienkārši kā Fredijs un dokumentē savus ceļojumus pa ASV.
Līdzjutējs, kurš internetā zināms ar lietotājvārdu @FreddyLA7, 2026. gada Pasaules kausa laikā kļuvis par interneta sensāciju, publicējot entuziasma pilnus ierakstus no ceļojumiem pa ASV, sekojot Vācijas izlasei. Fotogrāfijās viņš slēpj gan savu seju, gan abu ceļabiedru sejas.
Thank you Texas. The hospitality here is something else.❤️ pic.twitter.com/Nr2KKHTIWP— Freddy🇩🇪 (@FreddyLA7) June 18, 2026
Viņa anonimitāte tikai vairojusi interesi. Tikai desmit dienu laikā Fredija sekotāju skaits pietuvojies 700 000, faniem sekojot līdzi tam, kā viņš iepazīst amerikāņu ēdienu, sporta kultūru un ceļošanas īpatnības pa plašajiem ASV ceļiem.
Fredija popularitāte nav palikusi nepamanīta arī augstākajos līmeņos. Kā vēsta “Front Office Sports”, par noslēpumaino vācu līdzjutēju ieinteresējies Trampa administrācijas pārstāvis Niks Adamss, kurš ar viņu sazinājies un, kā ziņots, cenšas noorganizēt Fredijam vizīti Baltajā namā.
Adamss FOS pastāstīja, kā viņš sazinājies ar Frediju: “Es redzēju visus viņa ierakstus, tāpēc pats izlēmu ar viņu sazināties,” Adamss sacīja FOS.
Viņš arī aprakstīja uzaicinājumu: “Es teicu: “Sveiks, Fredij, es esmu tūrisma cilvēks Amerikā. Man ļoti patīk tas, ko tu saki un dari… Vai tu gribētu atbraukt uz Vašingtonu? Es labprāt tev izrādītu Valsts departamentu un Balto namu.””
Fredija ceļojumi jau pavēruši durvis, par kurām lielākā daļa līdzjutēju varētu tikai sapņot. Viņš apmeklējis Ņūorleānas “Saints”, “Pelicans” un LSU komandu infrastruktūru, viesojies NASA, kā arī Hjūstonā saņēmis viesmīlīgu uzņemšanu no bijušās “Texans” zvaigznes Dž. Dž. Vata.
We were thrilled to have you aboard the International @Space_Station, @FreddyLA7! Life up here literally orbits around strong international spirit and solid teamwork, just like the World Cup. @NASAJohnson and Houston were honored to host you. Enjoy your trip north, and safe… https://t.co/qYYezUCAJB— Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 17, 2026
Pat tādi ikdienišķi Amerikas simboli kā “Taco Bell”, “Waffle House”, “Buc-ee’s” un “Walmart” kļuvuši par viņa ceļojuma spilgtākajiem brīžiem, Fredijam daloties savos atklājumos tā, ka tas aizkustinājis sekotājus mājās.
Viņš arī izveidojis saikni ar kantrimūzikas dziedātāju Ellu Lengliju, kuras mūziku iepriekš popularizēja, bet vēlāk apmeklēja viņas koncertu Oklahomsitijā.
Iespējamā vizīte Baltajā namā šim stāstam piešķir jaunu pavērsienu, lai gan pagaidām nav skaidrs, vai tajā piedalītos arī prezidents Donalds Tramps. Adamss norādījis, ka Tramps “varētu tur būt, bet varētu arī nebūt”.