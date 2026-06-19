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VIDEO: prezentēts 2030. gada olimpisko un paralimpisko spēļu logo

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

2030. gada olimpisko spēļu un paralimpisko spēļu logo attēlots stilizēts Alpu kalns un kalnu gaisma.

VIDEO: prezentēts 2030. gada olimpisko un paralimp...

Lai gan logo ir atšķirīgi, tie ilustrē kopīgu redzējumu uz spēlēm. Kā prezentācijā teica Alpu spēļu organizatoru komitejas prezidents Edgars Grospirons, kopā abas emblēmas simbolizē Francijas Alpu kalnus un gaismu, veidojot vienotu identitāti.

Patlaban paredzēts, ka 2030. gada Olimpiāde notiks no 1. līdz 17. februārim, bet paralimpiskās spēles - no 1. līdz 10. martam.

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