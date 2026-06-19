Artis Ābols.
Hokejs
Šodien 17:44
“Zemgale”/LBTU komandu arī nākamajā sezonā vadīs Artis Ābols
"Optibet" Hokeja līgas (OHL) vicečempioni "Zemgale"/LBTU turpinās vadīt Artis Ābols, piektdien paziņoja Jelgavas klubs.
Viņam asistēs Artūrs Āboliņš, vārtsargu sagatavošanu kā ierasts pārraudzīs Rihards Cimermanis, video analīzi turpinās vadīt Pēteris Groms, bet fiziskās sagatavotības treneris būs Kristaps Ence.
"Zemgale"/LBTU komanda iepriekšējās trīs sezonās finālsērijā ar 1-4 zaudējusi "Mogo"/RSU. Pirms tam jelgavnieki Ābola vadībā izcīnīja divus čempiontitulus pēc kārtas.
Ābols trenera karjeru sāka Rīgas "Dinamo" kā asistents, turpinājumā kļūstot arī par galveno treneri. Pāris sezonas viņš strādājis arī Krievijā.
Pēdējos piecus gadus Ābols vadījis arī Latvijas U-20 izlasi, bet pirms tam viņš strādāja arī pieaugušo izlasē.