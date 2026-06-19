Rīgā centīsies uzstādīt kādu savdabīgu Ginesa pasaules rekordu
Atzīmējot Latvijas burāšanas simtgadi, 28. jūnijā starptautiskā regate “Gulf of Riga Regatta” (GoRR) tiks atklāta ar mēģinājumu uzstādīt Ginesa pasaules rekordu.
Oficiālais Ginesa pasaules rekorda mēģinājums kategorijā "Visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures" būs viens no centrālajiem Latvijas Burāšanas savienības (LBS) simtgades notikumiem, kas norisināsies GoRR atklāšanas laikā.
Dalībnieki ar jahtām, laivām un citiem peldlīdzekļiem pulcēsies Daugavā, Rīgas ostas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu. Rekorda mēģinājums paredzēts no plkst. 18 līdz 18.30, īsi pirms GoRR buru jahtu flotes svinīgās parādes. Skatītāji aicināti notikumu vērot no Rīgas pasažieru ostas, kur norisināsies arī festivāls. Rekorda mēģinājums un jahtu parāde tiks komentēta no festivāla skatuves.
GoRR sākums Rīgā jau trešo gadu pēc kārtas ir ne tikai sportisks notikums burātājiem, bet arī svētki pilsētai. Kā norāda pasākuma rīkotāji, šogad aprit 100 gadi, kopš burāšana Latvijā sāka veidoties kā organizēta kustība.
"Aiz šiem simts gadiem ir cilvēki, klubi, ģimenes, treneri un sportisti. Viņi ir veidojuši Latvijas burāšanas tradīcijas un nodevuši tās nākamajām paaudzēm. Simtgadē vēlamies ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī parādīt, ka burāšana Latvijā ir dzīva, moderna un atvērta. Tāpēc jubileju svinēsim skaļi," norāda LBS prezidents Kaspars Rožkalns.
Miglas taure rekorda mēģinājumam izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamiem. Lai rekorda mēģinājums būtu sekmīgs, vismaz 250 dalībnieki miglas taures vienlaikus pūtīs ne mazāk kā desmit sekundes.
LBS mērķis ir pulcēt vismaz 500 GoRR komandu, LBS dalīborganizāciju un citu burāšanas kopienas pārstāvju. Dalībniekiem iepriekš būs jāreģistrējas.
Rekorda mēģinājumu uzraudzīs stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls "Guinness World Records" tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma paziņos rezultātu. Sekmīga mēģinājuma gadījumā par rekorda titula īpašniekiem kļūs Latvijas Burāšanas savienība un Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.
GoRR šogad notiks devīto reizi. Tā ir lielākā ikgadējā starptautiskā jūras burāšanas regate Latvijā, kas pulcē komandas no Latvijas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm.
GoRR norisināsies no 27. jūnija līdz 3. jūlijam maršrutā Rīga-Kihnu-Pērnava. Pirmo reizi regates vēsturē flote piestās Kihnu salā Igaunijā. Pēc atklāšanas pasākumiem Rīgā burātāji dosies piecos sacensību posmos. To laikā tiks noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiks izcīnīts Livonijas kauss. Regates noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks Pērnavā.