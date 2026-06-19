Paziņota 2028. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes rīkotāja, plāno atjaunot vēsturisku tradīciju
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē pieņemti nozīmīgi lēmumi attiecībā uz valsts mēroga sporta pasākumu norisi nākamajos gados, ziņo organizācija.
Par Latvijas Jaunatnes olimpiādes rīkotājpilsētu 2028. gada vasarā apstiprināta Jūrmalas valstspilsēta. Savukārt 2029. gadā nolemts atjaunot vēsturisko Latvijas Olimpiādes tradīciju, kas norisināsies Rīgā un tiks papildināta ar olimpisko festivālu ģimenēm.
Lēmums par 2028. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes uzticēšanu Jūrmalai pieņemts, balstoties uz padziļinātu situācijas izpēti. Aizvadītās Latvijas Jaunatnes olimpiādes olimpiskās lāpas tūres ietvaros LOK vadība apbraukāja visu Latviju, un sarunās ar pašvaldību vadītājiem tika apzināta reālā situācija un pilsētu iespējas. Padziļināti tika vērtēta sporta infrastruktūras pieejamība un atbilstība augsta līmeņa sacensībām, viesu uzņemšanas kapacitāte, citu nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanas iespējas, kā arī pašvaldību cilvēkresursu un finansiālās iespējas šāda mēroga pasākumu rīkošanai.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: "Jau šobrīd Valmierā mēs redzam, kā sacensību laukumos kūsā pozitīvas emocijas, valda īsts sportiskais gars un dzimst kopīgas atmiņas, kas mūsu jauniešiem paliks sirdīs uz visu mūžu. Lai šī kustība neapstātos un mēs mērķtiecīgi rūpētos par jauniešu vispārējo sportisko sagatavotību un visas sabiedrības veselību ilgtermiņā, mūsu uzdevums ir skatīties tālāk nākotnē. Tāpēc šodien esam pieņēmuši stratēģiski nozīmīgus lēmumus par nākamo gadu nacionālā mēroga sporta notikumiem. Šie nav tikai lēmumi par sacensību rīkošanu, tie ir lēmumi par veselu, aktīvu un saliedētu sabiedrību."
Jūrmalas valstspilsēta pārliecinoši apliecināja gatavību uzņemties vērienīgā multisporta notikuma organizēšanu. Kā norādīja Jūrmalas pašvaldība, sporta joma un īpaši bērnu un jauniešu sports ir viens no pilsētas attīstības stratēģiskajiem pamatvirzieniem. Pēdējo gadu laikā pilsētā ir īstenoti vairāki nozīmīgi sporta infrastruktūras projekti. Jūrmalai ir bagāta un veiksmīga pieredze liela mēroga sporta pasākumu organizēšanā. Pilsēta jau 2011. gadā veiksmīgi uzņēma Latvijas Jaunatnes olimpiādi, kurā piedalījās vairāk nekā 2220 sportistu. Pilsētas mērķtiecīgo darbu sporta infrastruktūras pilnveidē un aktīva dzīvesveida veicināšanā apliecina arī 2017. gadā iegūtais Eiropas Sporta pilsētas statuss. Izvērtējot visus šos faktorus, kā arī kopējo nacionālā mēroga pasākumu kalendāru, LOK Izpildkomiteja Jūrmalu atzina par vispiemērotāko kandidāti 2028. gada Latvijas Jaunatne olimpiādes uzņemšanai.
“Ņemot vērā Jūrmalas pašvaldības stratēģisko virzību sporta attīstībā, līdzšinējos ieguldījumus sporta infrastruktūrā, pieredzi nozīmīgu sporta pasākumu organizēšanā, kā arī pilsētas piemērotību liela skaita dalībnieku, treneru, delegāciju un viesu uzņemšanai, Jūrmala ir piemērota un atbilstoša vieta 2028. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes rīkošanai. Esam gatavi Latvijas jaunajiem sportistiem nodrošināt iedvesmojošu un profesionāli organizētu olimpiādi. Tas būs nozīmīgs notikums ne tikai sporta nozarei, bet arī visai pilsētai, stiprinot Jūrmalas kā aktīvas, sportiskas un viesmīlīgas pilsētas tēlu”, uzsver Jūrmalas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš.
Vienlaikus LOK Izpildkomiteja pieņēma vēl vienu stratēģiski nozīmīgu lēmumu - 2029. gadā atjaunot Latvijas olimpiādi. Iepriekšējā Latvijas olimpiāde norisinājās 2016. gadā Valmierā. Kopš tā laika šāda mēroga sporta notikumu organizēšanā bija iestājies ilgāks pārtraukums. Par atjaunoto sacensību rīkotājpilsētu ir apstiprināta galvaspilsēta Rīga.
Lai padarītu šo notikumu vēl pieejamāku un saistošāku plašākai sabiedrībai, LOK ir lēmusi vienlaicīgi ar Latvijas olimpiādes sacensībām, kurās tiks apvienoti iespējami daudz olimpiskie kā arī neolimpiskie sporta veidi, Rīgā organizēt olimpisko festivālu ģimenēm. Tas būs plašs sporta un izklaides pasākums, kura mērķis ir veicināt kopīgu, aktīvu laika pavadīšanu visai ģimenei, popularizējot olimpiskās vērtības un veselīgu dzīvesveidu.