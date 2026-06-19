Ņujorkas mērs "Knicks" parādes uzrunā piemin arī Kristapa Porziņģa nozīmi titula izcīnīšanā
Foto: AP/Scanpix
Kristapam Porziņģim Ņujorkas "Knicks" bija pirmā komanda NBA.
Basketbols

Ņujorkas mērs "Knicks" parādes uzrunā piemin arī Kristapa Porziņģa nozīmi titula izcīnīšanā

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Ceturtdien, 18. jūnijā, Ņujorkas "Knicks" pilsētā aizvadīja čempionu parādi. Daudzu uzrunu laikā pilsētas mērs Zorans Mamdani uzsvēra arī bijušo basketbolistu lomu titula izcīnīšanā, tostarp Kristapa Porziņģa.

Ņujorkas mērs "Knicks" parādes uzrunā piemin arī K...

Jau ziņots, ka 2025./2026. gada sezonā pirmo reizi 53 gadu laikā par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempioniem kļuva Ņujorkas "Knicks", kas finālsērijā ar 4-1 pieveica Sanantonio "Spurs". Kluba tituls tika kārtīgi svinēts no fanu puses, kur neiztika bez aizturētajiem un pat sašautiem cilvēkiem.

Ceturtdien, 18. jūnijā, notika čempionu parāde. Tiek vēstīts, ka to kopumā apmeklēja ap diviem miljoniem Ņujorkas kluba atbalstītāju. Atnākušos uzrunāja Ņujorkas mērs Zorans Mamdani, kurš uzsvēra arī priekšgājēju nozīmi titula iegūšanā. 

"Mēs tik tālu tikām ne tikai ar šo komandu, kas ieies Ņujorkas vēsturē kā leģendas. Es runāju par tādiem cilvēkiem kā Ronaldo Bohmenu, Mārtiju Kolinsu, Reimondu Feltonu, Markusu Kembiju, Kristapu Porziņģi, Ērlu Džozefu Smitu, Imanu Šumpertu un visu "tape" ēras komandu. Es runāju par tādu spēlētāju kā Toniju Daglasu, kura 2011. gadā vienā spēlē trāpīto kluba rekordu tālmetienos redzēju klātienē. Es runāju par Amari Stadamairu, kura pievienošanās klubam sacēla kājās visu pilsētu. Un es runāju par Džaredu Džefrīsu, Lensu Tomasu un Lengstonu Galoveju - viņi atdeva sevi visu katrā spēlē pat, ja tā bija tikai 20 uzvaru sezona."

"Šis tituls pieder arī viņiem, jo titulu komandas netiek uzbūvētas vienā sezonā. Tas pieder arī Emanuelam Kviklijam, Ārdžejam Baretam, Dantem Divinčenzo, Džūliusam Rendlam un arī trenerim, kurš izveidoja pamatus - Tomam Tibodo," savā pateicības runā teica Ņujorkas mērs. 

Kristaps Porziņģis Ņujorkas "Knicks" spēlēja trīs sezonas, no 2015. līdz 2018. gadam. 2017./2018. gada sezonā ceļgala traumas dēļ viņa sezona noslēdzās priekšlaicīgi, bet vēlāk klubs viņu aizmainīja uz Dalasas "Mavericks". Tieši līdz traumas gūšanai viņš aizvadīja produktīvāko sezonu kluba rindās, 48 spēlēs vidēji izceļoties ar 22,7 punktiem.

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Sanantonio "Spurs"Kristaps PorziņģisNBAŅujorkas Knicks

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