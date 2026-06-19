Pastiprinājušās runas par Lionela Mesi tēva veselību. Ģimene nāk klajā ar paziņojumu
Pēc tam, kad 16. jūnijā Argentīnas izlases spēlētājs Lionels Mesi pēc gūtajiem vārtiem Pasaules kausa spēlē šķita īpaši emocionāls, un viņa acīs bija sariesušās asaras, sabiedrība pastiprināti sākusi pievērst uzmanību viņa tēva veselības stāvoklim.
Internetā sāka virmot dažādas spekulācijas par 68 gadus vecā Horhes veselību, un Mesi ģimene saistībā ar tām publicējusi paziņojumu sociālajos tīklos. Ģimenes paziņojumā norādīts, ka Horhe Mesi šobrīd atrodas mediķu uzraudzībā, tomēr paziņojumā nav norādīts, kādas veselības problēmas viņu skārušas. Ģimene uzsver, ka viņa stāvoklis uzlabojas un atveseļošanās norit pozitīvi, ņemot vērā esošos apstākļus.
Mesi ģimene paudusi arī neapmierinātību par spekulācijām un to, kā daļa sabiedrības sākuši sīki iztirzāt šo jautājumu. Paziņojumā uzsvērts, ka runa ir par stingri privātu ģimenes lietu, un ka precīzu informāciju par Horhes stāvokli zina tikai tuvākie ģimenes locekļi.
“Visi citi izplatītie apgalvojumi vai informācija, kas nenāk no ģimenes vai tās oficiālajiem kanāliem, nav uzskatāma par patiesu,” teikts paziņojumā. Ģimene arī aicinājusi sabiedrību pret notiekošo izturēties cieņpilni.
Tāpat Mesi tuvinieki pateikušies par saņemtajiem atbalsta un līdzjūtības vārdiem, vienlaikus lūdzot respektēt viņu privātumu. Ziņa par Horhes Mesi veselības stāvokli nāk neilgi pēc Argentīnas izlases spēles 16. jūnijā, kurā Lionels Mesi bija emocionāli saviļņots. Vēlāk viņš medijiem skaidroja, ka šīs emocijas nebija saistītas ar futbolu, bet gan ar personīgiem pārdzīvojumiem, neiedziļinoties detaļās.