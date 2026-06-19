Francijā apsūdzībā par izvarošanu tiesas priekšā stāsies Marokas futbola zvaigzne Hakimi
Marokas futbola zvaigznei Ašrafam Hakimi būs jāstājas tiesas priekšā apsūdzībā par izvarošanu, piektdien paziņoja Francijas apelācijas tiesa.
2023. gada februārī kāda 24 gadus veca sieviete Valdemarnas departamentā uz dienvidaustrumiem no Parīzes vērsās policijā, apgalvojot, ka Hakimi viņu izvarojis. Parīzes "Saint-Germain" (PSG) un Marokas izlases spēlētājs apsūdzības noliedz.
"Ja es nebūtu slavens, šādas lietas nebūtu. Izvēlējos gadiem klusēt. Šodien stāsts, kurš nav mans, tiek veidots uz manas dzīves un manas ģimenes rēķina. Dažreiz man šķitis, ka esmu kļuvis par vieglu mērķi. Esmu vēlējies šo tiesu kopš pirmās dienas, jo beidzot varēšu neklusēt," sociālajā tīklā X rakstījis pats futbolists.
La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026
J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient…
Hakimi kopā ar valstsvienību patlaban piedalās Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā, kas norisinās ASV, Kanādā un Meksikā. Pirmajā mačā marokāņi cīnījās neizšķirti 1:1 (1:1) ar Brazīlijas izlasi, un Hakimi laukumā pavadīja visas 90 minūtes.
Iepriekšējā PK pusfināliste Marokas izlase šonakt plkst. 1 pēc Latvijas laika C grupas spēlē tiksies ar Skotijas valstsvienību, bet apakšgrupas noslēdzošajā mačā naktī uz ceturtdienu spēlēs ar Haiti.