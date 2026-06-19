Francijā apsūdzībā par izvarošanu tiesas priekšā stāsies Marokas futbola zvaigzne Hakimi
Foto: PSNEWZ/SIPA
Ašrafs Hakimi noliedz apsūdzības.
Futbols

Francijā apsūdzībā par izvarošanu tiesas priekšā stāsies Marokas futbola zvaigzne Hakimi

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Marokas futbola zvaigznei Ašrafam Hakimi būs jāstājas tiesas priekšā apsūdzībā par izvarošanu, piektdien paziņoja Francijas apelācijas tiesa.

Francijā apsūdzībā par izvarošanu tiesas priekšā s...

2023. gada februārī kāda 24 gadus veca sieviete Valdemarnas departamentā uz dienvidaustrumiem no Parīzes vērsās policijā, apgalvojot, ka Hakimi viņu izvarojis. Parīzes "Saint-Germain" (PSG) un Marokas izlases spēlētājs apsūdzības noliedz.

"Ja es nebūtu slavens, šādas lietas nebūtu. Izvēlējos gadiem klusēt. Šodien stāsts, kurš nav mans, tiek veidots uz manas dzīves un manas ģimenes rēķina. Dažreiz man šķitis, ka esmu kļuvis par vieglu mērķi. Esmu vēlējies šo tiesu kopš pirmās dienas, jo beidzot varēšu neklusēt," sociālajā tīklā X rakstījis pats futbolists. 

Hakimi kopā ar valstsvienību patlaban piedalās Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā, kas norisinās ASV, Kanādā un Meksikā. Pirmajā mačā marokāņi cīnījās neizšķirti 1:1 (1:1) ar Brazīlijas izlasi, un Hakimi laukumā pavadīja visas 90 minūtes.

Iepriekšējā PK pusfināliste Marokas izlase šonakt plkst. 1 pēc Latvijas laika C grupas spēlē tiksies ar Skotijas valstsvienību, bet apakšgrupas noslēdzošajā mačā naktī uz ceturtdienu spēlēs ar Haiti.
 

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