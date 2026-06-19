Karjeru noslēdz Francijas hokeja izlases ilggadējais līderis
Par profesionālā sportista karjeras beigām paziņojis Francijas izlases hokejists Pjērs-Eduārs Belmārs.
41 gadu vecais uzbrucējs pēdējās divas sezonas pavadīja Šveices spēcīgākās līgas klubā "Ajoie", bet pirms tam desmit sezonas spēlēja Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kurā debitēja 29 gadu vecumā. Šogad viņš bija Francijas izlases kapteinis Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajā hokeja turnīrā.
"Mana hokejista karjera bija apbrīnojama," pirms četriem mēnešiem Olimpiādē sacīja Belmārs. "Gandrīz 30 gadus vecs es tiku NHL. Turklāt kā francūzis. Tā parasti nenotiek. Pilnīgs trakums. Nodomāju, ka varbūt būšu tur vienu gadu, bet sanāca - desmit."
NHL franču uzbrucējs aizvadīja 700 mačus regulārajā čempionātā Filadelfijas "Flyers", Vegasas "Golden Knights", Kolorādo "Avalanche", Tampabejas "Lightning" un Sietlas "Kraken" rindās, sakrājot 138 (64+74) punktus. Savukārt 85 izslēgšanas turnīra spēlēs viņam 15 (5+10) punkti. Ar "Golden Knights" un "Lightning" vienībām franču uzbrucējs attiecīgi 2018. un 2021. gadā sasniedza Stenlija kausa izcīņas finālu, tomēr pie trofejas netika.
Pirms došanās uz NHL Belmārs astoņas sezonas spēlēja Zviedrijā - piecus gadus Šellefteo AIK un trīs gadus "Leksands", bet dzimtenē karjeru uzsāka Ruānas "Dragons" rindās. Francijas izlasi Belmārs pārstāvējis 14 pasaules čempionātos, no kuriem 12 bija elites divīzijā.