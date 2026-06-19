ASV un Austrālija cīnīsies par vietu "play off", C grupā Skotijas un Marokas duelis
Šodien Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā tiks aizvadītas četras grupu turnīra otrās kārtas spēles, laukumā dodoties arī mājiniecei ASV.
Pirmajā dienas mačā plkst. 22:00 pēc Latvijas laika D grupā Sietlā tiksies ASV un Austrālijas izlases, abām cenšoties garantēt sev vietu izslēgšanas turnīrā. Vēlāk plkst. 1:00 naktī C grupas spēlē Foksboro tiksies Skotijas un Marokas izlases, plkst. 3.30 šajā grupā Filadelfijā spēkiem mērosies Brazīlija un Haiti, bet plkst. 6:00 no rīta D grupā maču Santaklarā aizvadīs Turcijas un Paragvajas valstsvienības. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
D grupā ASV un Austrālija pirmajās spēlēs izcīnīja uzvaras, un panākums otrajā mačā kādai no komandām ļautu kļūt par otro izlasi pēc vēl vienas mājinieces Meksikas, kas garantējusi vietu izslēgšanas mačos. ASV komanda pirmajā spēlē ar 4:1 (3:0) pārliecinoši pārspēja Paragvaju, bet Austrālijas izlase ar 2:0 (1:0) pieveica Turciju. Abas komandas savā starpā PK finālturnīros nav tikušās, bet pēdējos divos pārbaudes mačos uzvaras svinējuši amerikāņi.
ASV ir neskaidrības par viena no līdera Kristiana Pulisika došanos laukumā. Atklāšanas spēlē pret Paragvaju viņš atsvaidzināja nedēļu pirms turnīra gūto ikra muskuļa traumu. Kā norādīja ASV galvenais treneris, tad viņa atveseļošanās redzams progress, taču skaidrība par došanos laukumā būs īsi pirms spēles sākuma.
Grupas otrajā duelī par pirmajiem punktiem cīnīsies Turcijas un Paragvajas futbolisti, saglabājot cerības uz iekļūšanu nākamajā kārtā. Komandas līdz šim vēsturē aizvadījušas tikai vienu savstarpējo spēli, pirms 31 gada pārbaudes mačā pārākiem esot turkiem. Turcija pirmajā Pasaules kausa spēlē piekāpās Austrālijai, lai gan izdarīja veselus 30 sitienus, kas ir visvairāk vārtus neguvušajai komandai kādā finālturnīra spēlē kopš 1974. gada.
Tikmēr C grupā iespēja nodrošināt sev vietu izslēgšanas spēlēs ir Skotijas izlasei, kas pirmajā mačā ar minimālu 1:0 (1:0) pārspēja Haiti. Skotu pretinieki marokāņi pirmajā kārtā aizvadīja ļoti kvalitatīvu maču pret Brazīlijas izlasi, duelim noslēdzoties ar rezultātu 1:1 (1:1). Spēles favorīti būs pagājušā PK pusfinālisti marokāņi, kuri arī savstarpējā vienīgajā spēlē finālturnīros ir pieveikuši skotus - 1998. gadā Marokas izlase uzvarēja ar 3:0.
Pie pirmās uzvaras iespēja būs tikt arī citai C grupas favorītei Brazīlijas izlasei, kura FIFA rangā apsteidz Haiti par 77 pozīcijām (attiecīgi sestā un 83. vieta). Abas komandas savā starpā līdz šim PK nav spēlējušas, bet pārējās trīs spēlēs drošas uzvaras izcīnījusi Brazīlija, pēdējā mačā 2016. gadā svinot panākumu ar 7:1.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.