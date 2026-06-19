Kanāda graujošajā Pasaules kausa uzvarā paliek bez smagu traumu guvušā pussarga Konē
Kanādas futbola izlases pussargs Ismaila Konē ceturtdien Pasaules kausa (PK) izcīņas mačā ar Kataru guva nopietnu kreisās kājas traumu, un viņam tiks veikta operācija.
Jau ziņots, ka kanādieši ceturtdien tika pie savas pirmās uzvaras PK finālturnīru vēsturē, ar 6:0 (3:0) sagraujot Kataru un sperot platu soli izslēgšanas spēļu sasniegšanai.
Mača 51. minūtē Asims Madibo no aizmugures rupji klupināja Konē, par ko pēc brīža saņēma sarkano kartīti un atstāja savu komandu deviņu futbolistu sastāvā, jo pirmajā puslaikā noraidījumu nopelnīja arī Homams al Amins.
🇨🇦🚑 Bad news for Canada despite the dominant performance. Midfielder Ismaël Koné appears to have suffered a serious injury, potentially becoming the first major injury of this World Cup. The entire football community wishes him a speedy recovery. 🙏⚽— John Sunday (@Jonnyleks) June 18, 2026
FT:6-0#Canada… pic.twitter.com/oaQOjaQLQX
Desmit minūtes vēlāk Konē nomainījušais Neitans Saliba ar soda sitienu panāca 4:0 mājinieku labā un, izrādot cieņu savainotajam partnerim, vārtu guvumu svinēja ar Konē krekla replikas demonstrēšanu līdzjutējiem. Kanādas izlase vēl nav sīkāk komentējusi Konē traumu, taču skaidrs, ka viņam būs nepieciešama operācija. Tāpat skaidrs, ka Konē turnīrs ir noslēdzies.
Pirms noslēdzošās kārtas mačiem B apakšgrupas kopvērtējumā pa četriem punktiem ir Kanādai un Šveicei, bet pa punktam izcīnījuši bosnieši un Kataras izlase. Kanāda ar Šveici spēlēs pēdējās kārtas mača savā starpā, bet Bosnijas un Hercegovinas izlase mērosies spēkiem ar Kataru.
Tempers flare between Canada and Qatar after the final whistle, leading to a player scuffle to conclude a dramatic match— CTV News (@CTVNews) June 19, 2026
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