Kanāda graujošajā Pasaules kausa uzvarā paliek bez smagu traumu guvušā pussarga Konē
Foto: AP Photo/Abbie Parr
Uzreiz pēc traumas Konē saprata, ka tā ir nopietna.
Futbols

Kanāda graujošajā Pasaules kausa uzvarā paliek bez smagu traumu guvušā pussarga Konē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Kanādas futbola izlases pussargs Ismaila Konē ceturtdien Pasaules kausa (PK) izcīņas mačā ar Kataru guva nopietnu kreisās kājas traumu, un viņam tiks veikta operācija.

Kanāda graujošajā Pasaules kausa uzvarā paliek bez...

Jau ziņots, ka kanādieši ceturtdien tika pie savas pirmās uzvaras PK finālturnīru vēsturē, ar 6:0 (3:0) sagraujot Kataru un sperot platu soli izslēgšanas spēļu sasniegšanai. 

Mača 51. minūtē Asims Madibo no aizmugures rupji klupināja Konē, par ko pēc brīža saņēma sarkano kartīti un atstāja savu komandu deviņu futbolistu sastāvā, jo pirmajā puslaikā noraidījumu nopelnīja arī Homams al Amins.

 
Desmit minūtes vēlāk Konē nomainījušais Neitans Saliba ar soda sitienu panāca 4:0 mājinieku labā un, izrādot cieņu savainotajam partnerim, vārtu guvumu svinēja ar Konē krekla replikas demonstrēšanu līdzjutējiem. Kanādas izlase vēl nav sīkāk komentējusi Konē traumu, taču skaidrs, ka viņam būs nepieciešama operācija. Tāpat skaidrs, ka Konē turnīrs ir noslēdzies. 

Pirms noslēdzošās kārtas mačiem B apakšgrupas kopvērtējumā pa četriem punktiem ir Kanādai un Šveicei, bet pa punktam izcīnījuši bosnieši un Kataras izlase. Kanāda ar Šveici spēlēs pēdējās kārtas mača savā starpā, bet Bosnijas un Hercegovinas izlase mērosies spēkiem ar Kataru.


 

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