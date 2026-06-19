Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes atklāšana Valmierā
Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde Valmierā svinīgi sākās ar dalībnieku gājienu no pilsētas centra uz Jāņa Daliņa stadionu, kur vienotā sporta ...
FOTO: Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde Valmierā: sporta svētki sākušies ar dalībnieku gājienu, atklāšanas ceremoniju un pirmajām izcīnītajām medaļām
Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde Valmierā svinīgi sākās ar dalībnieku gājienu no pilsētas centra uz Jāņa Daliņa stadionu, kur vienotā sporta svētku noskaņā pulcējās jaunie sportisti no visas Latvijas. Pašvaldību delegācijas, nesot savu novadu un pilsētu karogus, devās cauri Valmieras ielām, saņemot iedzīvotāju un pilsētas viesu sveicienus. Gājiens pašvaldību delegācijām un jaunajiem sportistiem radīja lielu kopības sajūtu, neaizmirstamas emocijas un paliekošas atmiņas, dažiem ļāva padižoties ar dalībnieku skaitu, citiem ar delegācijas noformējumu.
Jāņa Daliņa stadionā sekoja svinīgā atklāšanas ceremonija, kuras laikā klātesošos uzrunāja Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Ceremonijas laikā tika ienests Olimpiskais karogs, doti tradicionālie sportistu, treneru un tiesnešu zvēresti, kā arī stadionā tika ienesta Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpa, kas kopš 4. maija bija mērojusi ceļu cauri visiem Latvijas novadiem. Atklāšanas kulminācijā Jānis Baiks oficiāli paziņoja Latvijas Jaunatnes X olimpiādi par atklātu, dodot startu trim dienām, kurās jaunie sportisti sacentīsies par medaļām un apliecinās savu meistarību, neatlaidību un olimpisko garu.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: "Man ir patiess prieks, ka pēc septiņu gadu pārtraukuma tradīcija, kuru savulaik iedibināja Vilnis Baltiņš, ir atjaunota! Es vēlos teikt milzīgu paldies visiem treneriem, vecākiem un pašvaldībām par ieguldīto darbu un atbalstu. Sports visus vieno un kopā mēs esam stiprāki!“
Pirmajā sacensību dienā kopumā tika izcīnīti 22 medaļu komplekti, un īpaši izcēlās Rīgas, Ventspils, Jelgavas un Mārupes pašvaldību sportisti. Sacensību rezultātiem var sekot līdzi šeit:
Šīs dienas mākslas vingrošanas sacensības iezīmējās ar spēcīgiem startiem. Laukumā dominēja Rīgas valstspilsētas sportisti, demonstrējot izcilu stabilitāti vairumā disciplīnu, kamēr Saulkrastu novada vingrotājām izdevās radīt spēcīgu konkurenci atsevišķos veidos. Tikmēr grupu vingrojumu sacensībās augstāko meistarību nodemonstrēja un pelnītu zeltu ieguva Jūrmalas valstspilsētas komanda.
Šīs dienas golfa turnīrs iezīmējās ar principiālu dueli starp Mārupi un Ādažiem. Galvenos laurus un visvairāk medaļu šajā cīņā ieguva Mārupes novada sportisti, kuri demonstrēja stabilu sniegumu un neapšaubāmu meistarību. Mārupieši uzrādīja augstus rezultātus, plūcot uzvaras laurus gan zēnu, gan meiteņu konkurencē.
Vairāk nekā 50 sportistu stājās uz starta Limbažu airēšanas bāzē, Lielezerā, lai spēkotos smaiļošanas un kanoe disciplīnās. Ūdens sporta veidos sacensības aizritēja dinamiskā un līdzvērtīgā cīņā, kur goda pjedestālu dalīja Rīgas, Jelgavas, Daugavpils un Limbažu pašvaldību sportisti.
Loka šaušana sacensībās, kas norisinājās 4 dažādās disciplīnās, loka šāvēji parādīja izcilu precizitāti un augstu koncentrēšanās līmeni. Spraigā cīņā pie uzvarām gan individuālajās, gan komandu sacensībās tika Rīgas un Ventspils sportisti, jaunietēm disciplīnā ar represīvo loku pie godalgotas vietas izcīnīja arī Ropažu un Ogres sportistes.
BMX riteņbraukšanas sacensībās zēnu un meiteņu konkurencē tika aizvadītas dinamiskas un aizraujošas cīņas par medaļām. Jauniešu grupā godalgotās vietas izcīnīja sportisti no Rīgas valstspilsētas un Valmieras novada, savukārt jaunietem uz goda pjedestāla kāpa Ropažu novada un Jelgavas valstspilsētas pārstāves.
Ložu šaušanā 10 metru distancē jaunieši demonstrēja apbrīnojamu precizitāti un dzelžainu nervu stabilitāti. Sacensībās netrūka arī spilgtu individuālo sniegumu – šaušanā ar pistoli zelta godalgu izcīnīja Olimpiskās solidaritātes stipendiāte Kristiāna Agule, savukārt šautenes disciplīnā uz starta stājās un savu meistarību rādīja Eiropas Jaunatnes olimpiskā festivāla sudraba medaļniece Anete Tukiša. Komandu un kopējo medaļu vērtējumā pārliecinoši dominēja Dobeles novada, Tukuma novada un Daugavpils valstspilsētas pārstāvji, pierādot sevi kā spēcīgākos Latvijas jaunatnes šaušanas sporta arēnā.
Latvijas X Jaunatnes Olimpiādes pirmā sacensību diena ir noslēgusies un medaļu kopvērtējumā jau no paša sākuma neapstrīdamu dominanci demonstrē Rīgas valstspilsēta, ierindojoties tabulas galvgalī ar 16 izcīnītām godalgām, tostarp septiņiem zeltiem. Kā tuvākie sekotāji ar sešām medaļām izceļas Jelgavas valstspilsētas sportisti. Kopumā konkurence starp pašvaldībām solās būt ļoti sīva - jau pirmajā dienā piecu medaļu slieksni sasnieguši arī Dobeles, Mārupes un Tukuma novadi, bet Ventspils valstspilsētas sportisti izcēlušies ar augstu efektivitāti, uzreiz iegūstot trīs zelta godalgas.
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas tiek atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma. Šogad Olimpiādē piedalīsies 40 Latvijas pašvaldības komandas - 7 valstspilsētas un 33 novadi - kopumā pulcējot vairāk kā 3500 jauno sportistu.
Savukārt 19. jūnijā un 20. jūnijā Valmieras pilsētas centrā norisināsies plašs Sporta un veselības forums, kā mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.