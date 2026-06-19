Meksikas futbola izlase izcīna uzvaru pār Dienvidkoreju un kā pirmā iekļūst Pasaules kausa izslēgšanas mačos
Pasaules kausa (PK) finālturnīra futbolā izslēgšanas mačos ceturtdien kā pirmā iekļuva viena no sacensību mājiniecēm Meksikas izlase, kas izcīnīja otro uzvaru divās spēlēs.
Meksikāņi A grupas otrās kārtas mačā ar 1:0 (0:0) pārspēja Dienvidkorejas izlasi, garantējot vietu izslēgšanas spēlēs.
Vienīgos vārtus mača 50. minūtē guva Luiss Romo. Grupas kopvērtējumā Meksikas izlasei pēc divām spēlēm ir maksimālie seši punkti, trīs punkti ir Dienvidkorejai, bet pa vienam punktam izcīnījušas Čehijas un Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) izlases, kas dienas pirmajā mačā savā starpā cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0).
Apakšgrupas pēdējā kārtā meksikāņi tiksies ar Čehiju, bet dienvidkorejieši mērosies spēkiem ar DĀR.
Citā spēlē ceturtdien savu pirmo uzvaru vēsturē PK finālturnīros izcīnīja vēl viena mājiniece Kanāda, kas B grupas otrās kārtas mačā ar 6:0 (3:0) sagrāva Kataru.
Ar "hat trick" mājinieku sastāvā izcēlās Džonatans Deivids, kurš precīzs bija spēles 29. minūtē un abu puslaiku kompensācijas laikos, bet vēl pa vārtiem guva Kails Larins un Neitans Saliba, kamēr reizi bumbu savos vārtos ieraidīja Mohamads al Manai.
Katariešiem cīņu par punktiem apgrūtināja 33. minūtē Homama al Amina saņemtā sarkanā kartīte, bet 53. minūtē Kataras izlase palika jau deviņu vīru sastāvā, jo sarkano kartīti nopelnīja arī Asims Madibo.
Jau vēstīts, ka B grupas otrās kārtas pirmajā spēlē Šveices izlase ar 4:1 (0:0) pieveica Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību.
Pirms noslēdzošās kārtas mačiem apakšgrupas kopvērtējumā pa četriem punktiem ir Kanādai un Šveicei, bet pa punktam izcīnījuši bosnieši un Kataras izlase. Kanāda ar Šveici spēlēs pēdējās kārtas mača savā starpā, bet Bosnijas un Hercegovinas izlase mērosies spēkiem ar Kataru.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.