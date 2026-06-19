Šveices futbola izlase nodemonstrē raksturu un spēles otrajā puslaikā salauž bosniešu pretestību
Šveices izlase ceturtdien Pasaules kausa (PK) finālturnīra spēlē otrajā puslaikā guva četrus vārtus un pārspēja Bosniju un Hercegovinu.
Šveice uzvarēja ar 4:1 (0:0). Pirmajā puslaikā bīstamākais vārtu gūšanas moments bija Danam Ndojē, kurš desmitajā minūtē spēcīgi sita bumbu nedaudz garām vārtu kreisajam stūrim.
63. minūtē Šveices izlases spēlētājs Brēls Embolo pie viņa atlēkušo bumbu ar galvu sita vārtu kreisajā pusē, taču pretinieku vārtsargs Nikola Vasiļs sitienu atvairīja.
71. minūtē Šveice veica trīs maiņas, kas lielā mērā izšķīra spēles likteni. 74. minūtē Šveices izlase izvirzījās vadībā ar 1:0. 71. minūtē laukumā nākušais Johans Manzambi pie viņa soda laukumā atlekušo bumbu raidīja vārtu labajā stūrī.
80. minūtē Bosnijas komanda palika mazākumā, kad ātrajā Šveices uzbrukumā noteikumus pret Embolo pirms paša soda laukuma pārkāpa aizsargs Tariks Muharemovičs.
84. minūtē pēc Embolo piespēles soda laukumā 71. minūtē laukumā nākušais Rubens Vargass no soda laukuma vidus raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, noķerot bosniešu vārtsargu Vasiļu pretkustībā - 2:0.
90. minūtē pēc vēl vienas Vargasa piespēles soda laukumā no kreisās puses savus otros vārtus spēle guva Manzambi, raidot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 3:0.
Mača kompensācijas laika trešajā minūtē pēc stūra sitiena izpildes no kreisās puses Šveices vārtsarga Gregora Kobela atsisto bumbu vārtos ar spēcīgu sitienu raidīja pirms divām minūtēm laukumā uz maiņu nākušais Ermins Mahmičs - 1:3.
Kompensācijas laika sestajā minūtē Amars Memičs Bosnijas soda laukumā neatļauti apturēja Džibrilu Sovu, kurš arī laukumā devās 71. minūtē.
11 metru soda sitienu ar neatvairāmu sitienu vārtu labajā apakšējā stūrī realizēja Granits Džaka - 4:1.
Bosniešiem bija jāiztiek bez aizsarga Nidala Čeliha, kuram meniska savainojuma dēļ turnīrs noslēdzās neilgi pirms pirmās spēles.
B grupā pirmās kārtas mačos Kanāda cīnījās 1:1 ar Bosniju un Hercegovinu, bet Katara - ar Šveici. Pirmajā dienas mačā A grupā Atlantā Čehijas un DĀR izlases spēlēja 1:1. Plkst. 1 naktī pēc Latvijas laika Vankūverā tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet plkst. 4 Meksikas valstsvienība Sapopanā uzņems Dienvidkorejas futbolistus.
Pasaules kausa spēļu tiešraides ir pieejamas televīzijas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos. Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.