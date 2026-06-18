Ņujorkas “Knicks” spēlētājs Koleks kļūst par interneta sensāciju pēc tam, kad policija viņu sajauc ar līdzjutēju
NBA čempionu vienības Ņujorkas “Knicks” spēlētājs Tailers Koleks kļuvis par interneta sensāciju pēc tam, kad komandas svinīgās parādes laikā Manhetenā policija viņu uz brīdi noturēja par fanātisku līdzjūtēju.
Negaidītajā situācijā Tailers Koleks nokļuva ceturtdien, kad svinību haosā Ņujorkas policijas darbinieki viņu sākotnēji neatpazina un uz brīdi apturēja, izraisot neizpratni fanu pūlī. Kā redzams iemūžinātajā video, sportists sarokojās ar faniem, līdz viņu satvēra divi likumsargi, neļaujot viņam turpināt ceļu.
Koleks vēlāk pats ar ironiju reaģēja uz notikušo, sociālajā tīklā "X" publicējot komentāru, kurā atzīst, ka pat čempionu parādē ne vienmēr viņš tiek atpazīts. Basketbolista ieraksts ātri izplatījās sociālajos tīklos un izpelnījās plašu fanu sajūsmu.
Lai gan Koleks Ņujorkā tiek vērtēts kā perspektīvs spēlētājs, viņa loma “Knicks” sastāvā līdz šim bijusi nosacīta. NBA finālsērijā viņš laukumā nedevās, bet iepriekšējās izslēgšanas spēlēs uz laukuma izgāja tikai epizodiski. Kopumā šajā izslēgšanas turnīrā viņš bijis laukumā 53 minūtes, biežāk piedaloties mačā spēles izskaņā, kad rezultāts jau bija izšķirts.