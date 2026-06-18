Bijusī Latvijas tāllēcēja Ineta Radeviča iekļauta Nebraskas Universitātes Sporta slavas zālē
Latvijas rekordiste tāllēkšanā Ineta Radeviča, kuras karjeru aizēno dopinga skandāls, iekļauta Nebraskas Universitātes Sporta slavas zālē.
Radeviča ir viena no septiņiem sportistiem, kuri ceturtdien tika iekļauti slavas zālē. Radeviča, pārstāvot Nebraskas augstskolu, 2003. gadā Nacionālajā koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā uzvarēja trīssoļlēkšanā.
Slavas zālē kopā ar Radeviču ir iekļauti arī beisbolists Mets Hopers, bovlere Kasandra Leutholda, softbola spēlētāja Teilore Edvardsa, amerikāņu futbolists Dīns Stainkūlers, volejboliste Ambera Holmkvista un volejbola treneris Džons Kuks.
Radevičai pieder Latvijas rekords tāllēkšanā. 2010. gadā Barselonā viņa ar 6,92 metrus tālu lēcienu uzvarēja Eiropas čempionātā. Radeviča ir 2011. gada pasaules vicečempione tāllēkšanā, izcīnot pirmo medaļu pasaules čempionātos neatkarīgās Latvijas vieglatlētikas vēsturē.
Sportiste 2012. gadā Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīja ceturto vieu tāllēkšanā no bronzas godalgas atpaliekot vienu centimetru. Tomēr 2018. gada novembra viņas rezultāts tika anulēts, jo pēc atkārtotām Londonas olimpisko spēļu dopinga provju pārbaudēm Radēvičas analīzēs konstatēja anaboliskā steroīda oksandrolona pēdas.
44 gadus vecā Radeviča ir precējusies ar bijušo krievu hokejistu Pjotru Sčastļiviju.
Vieglatlēte Ineta Radēviča
Bijusī tāllēcēja Ineta Radēviča.