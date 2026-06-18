Irānas debiju Pasaules kausā aizēno dezinformācijas vilnis
Irānas debija 2026. gada Pasaules kausā nonākusi dezinformācijas un politisku interpretāciju centrā, sociālajos tīklos izplatoties maldinošiem attēliem un apgalvojumiem par izlases spēlētāju it kā sniegtajiem politiskajiem vēstījumiem.
Pēc Irānas izlases pirmās spēles, kas noslēdzās ar 2:2 neizšķirtu pret Jaunzēlandi, tiešsaistē strauji izplatījās dažādi ieraksti, kuros tika apgalvots, ka Irānas komanda laukumā pauž politisku nostāju. Daļa šo satura elementu izrādījās pilnībā nepatiesi vai izrauti no konteksta.
Vienā no visplašāk izplatītajiem attēliem, kas radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, attēlots Irānas izlases spēlētājs, kurš rokā tur rozā somu - kā piemiņu Irānas skolniecēm, kuras esot gājušas bojā Minabas apšaudē ASV un Irānas konflikta laikā. Ieraksts ar minēto fotoattēlu vietnē "X" bija guvis vairāku miljonu skatījumu.
Tāpat sociālajos tīklos tika izplatīts cits attēls, kurā redzama visa Irānas izlase ar violetām mugursomām rokās. Sociālo mediju lietotāji šo attēlu kļūdaini saistīja ar Pasaules kausu, taču attēls patiesībā tapis agrāk- pārbaudes spēlē Turcijā, kur komanda simboliski pieminēja karadarbību Irānā, paceļot rokās mugursomas pirms tika atskaņota valsts himna.
Dezinformācija skāra arī spēlētāju Mohamedu Mohebi, kurš mačā guva vārtus. Interneta lietotāji apgalvoja, ka spēlētājs pēc gūtajiem vārtiem ar roku imitējis šaušanu uz skatītājiem, tomēr pats futbolists šos apgalvojumus kategoriski norādījis. Viņš skaidroja, ka viņa žests bijis spontāns prieka izpausmes brīdis pēc gūtiem vārtiem. Visi šie notikumi norisinās laikā, kad ASV un Irāna ir vienojusies par miera nosacījumiem pēc vairāku mēnešu karadarbības.