"Elite Prospects" jauno spēlētāju galvenais eksperts nosauc NHL komandu, kuras prioritāte ir dabūt Albertu Šmitu
2024. un 2025. gada Stenlija kausa ieguvēja Floridas "Panthers" komanda jau janvārī kā savu galveno mērķi šī gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā esot izvirzījuši latviešu aizsarga Alberta Šmita iegūšanu, žurnāla "Sporta Avīze" jūnija numurā citēts prestižā portāla "Elite Prospects" galvenais jauno spēlētāju eksperts Kems Robinsons.
Iepriekšējās divās sezonās "Panthers" komanda ar Uvi Balinski sastāvā bija spēcīgākā līgā. Šosezon tai pievienojās arī vēl viens latvietis Sandis Vilmanis, tomēr Floridas vienība vairs nespēlēja tik sekmīgi, turklāt cīnījās ar vislielāko traumu dēļ izlaisto spēļu skaitu līgā un palika samērā pārliecinoši aiz iekļūšanas izslēgšanas turnīrā.
Kā “Sporta Avīzei” atklāj Robinsons, viņš jau janvārī bija dzirdējis, ka "Panthers" vadība esot nolēmusi: ja salīdzinoši īsā laikā neizdodas rezultātus vērst par labu, turpmākā sezonas gaita jāvelta pēc iespējas augstākas vietas draftā sasniegšanai, jo galvenais mērķis esot bijis tikt pie Šmita, kuru Florida noskatījusi ne tikai kā izcilu talantu nākotnei, bet arī kurš varētu palīdzēt jau uzreiz atgriezties virsotnē.
Tomēr drafta loterijā "Panthers" komandai nesekmējās un tā tika vien pie devītā numura. Līdz ar to šobrīd izskatās, ka diez vai ir reāli cerēt uz trim latviešiem vienas NHL komandas sastāvā, jo Šmits tik zemu visdrīzāk nenokritīs. Robinsons arī uzsver – baumas, ka "Panthers" šo izvēli varētu aizmainīt pret spēlētāju, kurš varētu palīdzēt jau nākamgad, ir mazticamas.
NHL jauno spēlētāju drafts gaidāms 26. un 27. jūnijā. Latvijas rekordists līdz šim ir Zemgus Girgensons, kuru 2012. gada draftā izvēlējās ar 14. numuru. Žurnālā "Sporta Avīze" lasāms plašs ieskats gaidāmajā draftā ar trīs Ziemeļamerikas ekspertu viedokļiem. Viņi viņi uzskata, ka latvietim pavisam noteikti būs ilga NHL karjera pat tad, ja talantu neizdosies attīstīt uz visiem 100%.
Turklāt bez Šmita šī gada draftā visai droši tiks izvēlēti vēl vairāki latvieši, no kuriem šie eksperti pavisam droši ir par trim: vārtsargu Patriku Plūmiņu, kā arī centra uzbrucējiem Oliveru Mūrnieku un Rūdolfu Bērzkalnu. Līdz šim nekad vienā NHL draftā nav izvēlēti četri Latvijas hokejisti.