Toms Skujiņš
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Šodien 20:59
Toms Skujiņš ieņem ceturto vietu "Tour Auvergne - Rhone-Alpes" komandu braucienā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš ar "Lidl Trek" vienību otrdien pasaules tūrē iekļautā velobrauciena "Tour Auvergne - Rhone-Alpes" trešajā posmā, kas bija komandu brauciens, ieņēma ceturto vietu. Trešajā posmā riteņbraucēji sacentās komandu braucienā, mērojot 28,4 kilometrus.
Uzvaru izcīnīja "Visma/Lease a bike" vienības riteņbraucēji, kuri distanci veica 32 minūtēs un 52,170 sekundēs. Otro vietu, zaudējot deviņas sekundes, ieņēma "Netcompany INEOS", bet "EF Education - EasyPost" atpalika 29 sekundes un bija trešā.
"Lidl Trek" piekāpās uzvarētājiem 32 sekundes, kas deva ceturto vietu 22 komandu konkurencē.
Pēc trīs posmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā francūzis Alekss Bodēns ("EF Education - EasyPost"), kurš par 12 sekundēm apsteidz tautieti Kevinu Vokelēnu ("Netcompany INEOS"). Skujiņš zaudē 24 minūtes un 30 sekundes un ierindojas 79. pozīcijā.
Astoņu posmu velobrauciens noslēgsies nākamsvētdien.
"Tour Auvergne - Rhone Alpes" velobrauciens norisinās 78. reizi.