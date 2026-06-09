Latvijas futbolisti nespēj uzlauzt Fēru salu cietoksni, nākas samierināties ar ceturto vietu Baltijas kausa izcīņā
Latvijas vīriešu futbola izlase piektdien Rīgā Baltijas kausa izcīņas mačā par trešo vietu piedzīvoja zaudējumu un turnīru noslēdza ceturtajā vietā. Cīņā par bronzas godalgām Latvija ar 0:1 (0:0) piekāpās Fēru salu valstsvienībai.
Mača ievadā komandām neizdevās daudz uzbrukumu uz pretinieku vārtiem, bet turpinājumā vairāki uzbrukumi jau padevās latviešiem. Pirmā puslaika izskaņā no ielaistiem vārtiem Latviju jau glāba vārtsargs Frenks Orols. Arī otrā puslaika ievadā vārtu gūšanas iespēja bija Fēru salām, taču pretiniekiem neizdevās precīzs sitiens.
Otrā puslaika vidusdaļā iniciatīvu pārņēma latvieši, sākot vairāk uzbrukt, un tika pie stūra sitiena, kuru pēc Roberta Savaļnieka centrējuma tomēr neizdevās izmantot.
Mazāk kā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām Fēru salu futbolistiem izdevās gūt vārtus, kad Orola sargātajos vārtos bumbu raidīja Hanuss Sorensens.
Turpinājum latviešiem izdevās saspēlēties pie pretinieku soda laukuma, taču Lūkasa Vapnes sitiens, lai gan no labas pozīcijas, bija pārāk vājš.
Kompensācijas laikā Fēru salu vienība varēja dubultot pārsvaru ar brīvsitienu pie paša Latvijas soda laukuma, bet bumba trāpīja pa Latvijas vārtu stabu.
Pagājušajā nedēļā Baltijas kausa pusfinālā Latvija ar ar Lietuvu pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1), bet pēc tam sekojošajā pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 5:4 pārāki bija Lietuvas futbolisti.
Fēru salas pusfinālā ar 0:1 atzina Igaunijas pārākumu.
Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.