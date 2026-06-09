Toms Jankovskis (foto: Latvijas Paralimpiskā komiteja)
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Šodien 18:39
Toms Jankovskis triumfē para loka šaušanas sacensībās Igaunijā
Latvijas parasportists Toms Jankovskis nedēļas nogalē Igaunijā para loka šaušanas sacensībās "Eve Suitsu Memoriaal 2026" ieņēma pirmo vietu, ziņo Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).
Jankovskis W1 kategorijā 50 metru distancē iekrāja 1127 punktus, kas deva pirmo pozīciju.
Savukārt Ieva Melle sieviešu konkurencē rekursīvā loka klasē 70 metru distancē iekrāja 1080 punktus un noslēdza sacensības ceturtajā vietā.
Šajā nedēļas nogalē Dainis Jansons sestdien Mārupē sacentīsies para loka šaušanas sacensībās "Amazones Open", kamēr Gints Jonasts, Jansons un Jankovskis svētdien Ventspilī startēs sacensībās "Kurzemes bulta III".