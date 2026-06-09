Savainojumu guvis Nīderlandes futbola izlases pamatvārtsargs
Nīderlandes futbola izlases vārtsargs Bārts Verbrugens pirmdien pārbaudes spēlē pret Uzbekistānas valstsvienību guva traumu un tika nomainīts mača 67. minūtē.
Divu Pasaules kausa (PK) finālturnīra dalībnieču pārbaudes mačs Ņujorkā noslēdzās ar 2:1 (1:0) nīderlandiešu labā, uzvaras vārtus Kodijam Gakpo gūstot kompensācijas laika astotajā minūtē.
Verbrugens savainojumu guva pēc sadursmes ar uzbeku Abdukodiru Husanovu un viņa vietā otrā puslaika vidū laukumā devās Marks Flekens. Komandas trešais vārtsargs pirms PK finālturnīra ir Robins Relfs. "Redzēsim, kas būs tālāk," par Verbrugena stāvokli pēc mača izteicās Nīderlandes izlases galvenais treneris Ronalds Kūmans. "Viņam jāveic medicīniskās pārbaudes."
Galvenais treneris sacīja, ka situāciju ar vārtsargiem apspriedīs pēc ierašanās Nīderlandes izlases bāzē Kanzassitijā. Nīderlandieši PK finālturnīrā ielozēti F grupā kopā ar Japānu, Zviedriju un Tunisiju. Pirmo maču nīderlandieši aizvadīs jau svētdien, kad tiksies ar Japānas valstsvienību.
Iepriekš Nīderlandes izlasi traumas dēļ atstāja Londonas "Arsenal" aizsargs Jurjens Timbers, kura vietu sastāvā ieņēma Lutsharels Gērtruida.
2026. gada PK finālturnīrs no 11. jūnija līdz 19. jūlijam norisināsies ASV, Meksikā un Kanādā.